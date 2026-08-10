Megállíthatatlan erdőtüzek tombolnak Kanadában, egy ember meghalt

Vészhelyzetet hirdettek ki és több ezer embert evakuáltak Nyugat-Kanadában egy gyorsan terjedő erdőtűz miatt. A pénteken észlelt tűzvész mérete azóta megduplázódott, a katasztrófának eddig egy halálos áldozata van.

Saját időjárási rendszert hozott létre a kanadai Blad Range tűzvész - még villámokat is okozott. Fotó: HANDOUT / BC Wildfire Service

Saját időjárási rendszert hozott létre a kanadai Blad Range tűzvész - még villámokat is okozott

A rendőrség közlése szerint egy ember meghalt a Bald Range tűzvészben, amely 136 négyzetkilométeren ég Summerlandben és Brit Columbia más területein.

Fel kell készülnünk a legrosszabbra

– mondta Doug Holmes, Summerland polgármestere. A város környékét a közeli településeken élő több ezer emberrel együtt evakuálni kellett. A tisztviselők szerint a lángok olyan magasak voltak, hogy saját időjárási rendszert hoztak létre, ami villámlást okoz.

A hatóságok vasárnapi közleménye szerint, egy 80 éves nő a Summerlandtől északnyugatra fekvő Meadow Valley-ből meghalt, miközben családtagjával együtt megpróbált elmenekülni otthonából. A rendőrség úgy véli, hogy a halálát az erdőtűz okozta.

Több helyi lakos is arról számolt be, hogy mindössze percekkel azelőtt sikerült elmenekülniük, hogy a lángok elérték a házaikat. Egyikük, Keegan Radomski elmondta: hét társával együtt még pénteken hagyta el a környéket, és azóta sem térhetett vissza. Mivel a szomszédok elmondása szerint az utcában több épület is teljesen leégett, attól tart, hogy az ő otthona is a tűz martalékává vált.

Megállíthatatlanul tombolnak az erdőtüzek Kanadában. Fotó: HANDOUT / BC Wildfire Service

A szemtanúk elmondása szerint az erdőtűz drámaian felerősödött kevés előzetes figyelmeztetés nélkül, mielőtt elérte volna jelenlegi 13 618 hektáros méretét.

David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke szombaton egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tűzoltóság egyik tisztviselője a lángokat egy bombarobbanáshoz hasonlította. „

Házak vesztek oda, és ingatlanok semmisültek meg. Néhány ember otthon rekedt a körülmények gyors változása miatt, és mentésre szorult

- tette hozzá.

A vészhelyzet kihirdetése lehetővé teszi a tartomány kormánya számára, hogy különleges hatásköröket vezessen be, beleértve az utazási korlátozásokat és a kínálat védelmét az árfelhajtás megakadályozása érdekében, valamint extra erőforrásokat a mentési munkálatok koordinálására.