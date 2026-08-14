Tűz ütött ki egy berlini toronyházban - egyesek már a kiugrást fontolgatták

A helyi média beszámolói szerint péntek reggel tűz ütött ki egy 21 emeletes berlini toronyházban. A lángok miatt a becslések szerint öten megsérültek, és néhány lakó már az ugrást fontolgatta a menekülés érdekében, mielőtt a tüzet sikerült megfékezni.

Tűz ütött ki egy berlini toronyház egyik lakásában. Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

Tűz ütött ki egy berlini toronyház egyik lakásában

A német dpa hírügynökség jelentése szerint a sérülések súlyossága egyelőre nem ismert. Az épület összes lakóját evakuálták, köztük egy embert is, aki kénytelen volt beugrani egy tűzoltóautó emelőkosarába. A tűzoltóság szóvivője drámainak nevezte a mentési akciót. Azt egyelőre nem tudni, hogy az illető milyen magasról ugrott.

Tűzoltók mentettek ki a lakókat az épületből. Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

A tűz péntek reggel 6:30 körül keletkezett a Friedrichshain negyedben, az Ostbahnhof vasútállomás közelében. A lángokat kevesebb mint három óra alatt sikerült megfékezni. A tűz egy 11. emeleti lakásban keletkezett, majd átterjedt a felette lévő lakóegységre is. A keletkezésének oka egyelőre szintén ismeretlen - írta az AP News.