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tűz

Robbanás történt, majd tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében

12 perce
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Hatalmas tűz ütött ki egy hulladék- és újrahasznosító központban a Wembley Stadion közelében egy robbanást követően. A helyszínre ezt követően 125 tűzoltó vonult ki 20 tűzoltóutóval. A tűz oka egyelőre ismeretlen.
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tűztűzoltóWembley Stadion

Hatalmas tűz ütött ki augusztus 28-án, pénteken egy hulladék- és újrahasznosító központban a Wembley Stadion közelében, egy robbanást követően. A helyszínre 125 tűzoltó vonult ki 20 tűzoltóautóval, miután több mint 70 hívás érkezett a 999-es segélyhívószámra.

tűz, lángok
Tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében

A tűzoltók arra kérték a környékbeli lakosokat, hogy a keletkező nagy mennyiségű füst miatt csukják be az ajtókat és ablakokat, amennyiben pedig lehetséges, maradjanak otthon. A helyszínre a londoni tűzoltóság tagjait riasztották a Wembleyből, a Park Royalból, a Willesdenből és más közeli állomásokról. A tűz oka egyelőre ismeretlen. 

A londoni közlekedési hatóság eközben azt közölte, a tűz miatt a Metropolitan vonalat felfüggesztették, míg a Jubilee vonal nem üzemel Willesden Green és Wembley Park között - írja a Daily Mail.

A minap egy kemence elszívóberendezése gyulladt ki egy pizzagyártó üzemben Debrecen mellett, a 471-es főút 5-ös kilométerének közvetlen közelében. A tűzeset körülményeit vizsgálják.

 

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