Robbanás történt, majd tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében

Hatalmas tűz ütött ki augusztus 28-án, pénteken egy hulladék- és újrahasznosító központban a Wembley Stadion közelében, egy robbanást követően. A helyszínre 125 tűzoltó vonult ki 20 tűzoltóautóval, miután több mint 70 hívás érkezett a 999-es segélyhívószámra.

Tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében

A tűzoltók arra kérték a környékbeli lakosokat, hogy a keletkező nagy mennyiségű füst miatt csukják be az ajtókat és ablakokat, amennyiben pedig lehetséges, maradjanak otthon. A helyszínre a londoni tűzoltóság tagjait riasztották a Wembleyből, a Park Royalból, a Willesdenből és más közeli állomásokról. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Huge fire erupts by Wembley Stadium and IKEA with smoke billowing into air https://t.co/fJ6uyBbAyw — The Sun (@TheSun) August 28, 2026

A londoni közlekedési hatóság eközben azt közölte, a tűz miatt a Metropolitan vonalat felfüggesztették, míg a Jubilee vonal nem üzemel Willesden Green és Wembley Park között - írja a Daily Mail.