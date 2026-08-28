Robbanás történt, majd tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében

Hatalmas tűz ütött ki augusztus 28-án, pénteken egy hulladék- és újrahasznosító központban a Wembley Stadion közelében, egy robbanást követően. A helyszínre 125 tűzoltó vonult ki 20 tűzoltóautóval, miután több mint 70 hívás érkezett a 999-es segélyhívószámra.
Tűz ütött ki a Wembley Stadion közelében
A tűzoltók arra kérték a környékbeli lakosokat, hogy a keletkező nagy mennyiségű füst miatt csukják be az ajtókat és ablakokat, amennyiben pedig lehetséges, maradjanak otthon. A helyszínre a londoni tűzoltóság tagjait riasztották a Wembleyből, a Park Royalból, a Willesdenből és más közeli állomásokról. A tűz oka egyelőre ismeretlen.
A londoni közlekedési hatóság eközben azt közölte, a tűz miatt a Metropolitan vonalat felfüggesztették, míg a Jubilee vonal nem üzemel Willesden Green és Wembley Park között - írja a Daily Mail.
A minap egy kemence elszívóberendezése gyulladt ki egy pizzagyártó üzemben Debrecen mellett, a 471-es főút 5-ös kilométerének közvetlen közelében. A tűzeset körülményeit vizsgálják.