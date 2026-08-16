Tűz ütött ki Zadar közelében, házakat veszélyeztettek a lángok – repülőgépek is oltanak - videó

Újabb tűz ütött ki Zadar közelében, Slivnica–Jovići térségében. A lángok gyorsan terjedtek a sűrű növényzetben, és egy ponton mintegy tíz, erdőszélen álló ingatlant is veszélyeztettek. A tűzoltók azonban valamennyi épületet meg tudták védeni – adta hírül a horvát Index.hr.

Egy autó elhajtott leégett autók mellett egy úton, miután tűz pusztított Omis város közelében, Splittől mintegy 30 kilométerre délre, 2026. augusztus 14-én

Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Repülőgépek is segítenek a tűz oltásában

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok szerint a helyszínen mintegy 40 tűzoltó és számos tűzoltójármű dolgozik, a védekezést pedig egy Canadair CL-415 és egy Air Tractor AT-802 repülőgép is segíti.

A Dinaránál bevetett Canadair néhány vízbombával a zadari oltásba is besegít, majd visszatér a hegyvidéki tűzhöz. Ha szükség lesz rá, ismét Zadarhoz irányítják a gépet.

A tűzoltóparancsnok szerint jelenleg már egyetlen épület sincs veszélyben.

A lángok a sűrű növényzetben, nehéz, sziklás terepen terjedtek, ráadásul a házak közvetlen közelében kellett megfékezni a tüzet. A tűzoltók most azon dolgoznak, hogy teljesen körülhatárolják és megfékezzék a lángokat.

A Zadarba tartó magyar nyaralók számára jó hír, hogy a tűzoltóknak sikerült megvédeniük a lángok által fenyegetett házakat, és jelenleg egyetlen épület sincs bajban.

Több tűz is pusztít Horvátországban

A Zára megyei tüzek miatt közben négy embert őrizetbe vettek, miután a rendőrséghez lakossági bejelentés érkezett négy, gyanúsan viselkedő emberről a Benkovac környéki térségben. A rendőrség jelenleg vizsgálja, hogy kapcsolatba hozhatók-e a zadari térségben keletkezett tüzek szándékos előidézésével.

Horvátországban több helyen is küzdenek a lángokkal. Omis közelében korábban egy magyar család is életveszélyes helyzetbe került az erdőtűz miatt.

Halálközeli élmény volt

– emlékezett vissza az apa, aki családjával együtt a lángoló úton próbált menekülni.