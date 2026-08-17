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Egyesült Államok

Guinness-rekord lett az idei 250. évfordulós amerikai függetlenség napi tűzijáték

1 órája
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Hivatalosan is Guinness-rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot - jelentette be az ünnepségsorozatért felelős szervezet szerdán. A tűzijáték jelentős késéssel kezdődött.
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Egyesült ÁllamokFüggetlenség NapjaGuinness Világrekordok

Guinness-rekordnak nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott washingtoni tűzijátékot.

SOUTH GATE, CALIFORNIA - JULY 04: Fireworks explode as people gather by a food truck serving birria de res, a traditional Mexican dish, during the annual Independence Day Celebration in the predominantly Latino community of South Gate on July 4, 2026 in South Gate, California. The annual event was canceled last year due to safety concerns amid widespread ICE raids across Los Angeles County. People around the nation are celebrating America's 250th anniversary of the July 4th signing of the Declaration of Independence today. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), tűzijáték
Guinness-rekorder lett a 250. évfordulós washingtoni tűzijáték
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Freedom 250 közleménye szerint a tűzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mallról, valamint a Potomac folyó partjáról.

„250 éven át Amerikát azok bátorsága határozta meg, akik felépítették ezt a nemzetet, valamint azok bátorsága, akik hittek ígéretében. Ez a rekord tükrözi az amerikai emberek büszkeségének mértékét” – fogalmazott Danielle Alvarez a Freedom 250 szóvivője.

Minden eddiginél nagyobb tűzijáték

Idén július 4-én hagyományos, de a szokásosnál nagyobb szabású tűzijáték zárta le az Egyesült Államokat megalapító Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóján tartott fővárosi ünnepségeket.

Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy háromnegyed órás fényjáték már éjfél után ért véget.

Az Egyesült Államok negyedévezredes fennállása alkalmából rendezett ünnepi események az egész éven át tartanak, Washingtonban ennek részeként a jövő héten Indycar autóverseny-futamot tartanak a belvárosban kialakított körpályán.

DES PLAINES, ILLINOIS - JULY 04: A close-up view of an 'America 250' celebratory sign featuring a stylized red, white, and blue logo above an outline of the Chicago skyline is displayed during the annual Independence Day festivities on July 4, 2026 in Des Plaines, Illinois. The parade and community events marked the United States' Semiquincentennial anniversary. Jacek Boczarski / Anadolu (Photo by Jacek Boczarski / Anadolu via AFP)
Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU

Érdekességek, amiket biztosan nem tudott a függetlenség napjáról

Az Egyesült Államok minden évben július 4-én ünnepli egyik legfontosabb nemzeti ünnepét. A függetlenség napja az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elfogadására emlékezik, amely az amerikai államiság megszületését jelenti.

 

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