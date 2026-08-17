Guinness-rekord lett az idei 250. évfordulós amerikai függetlenség napi tűzijáték

Guinness-rekordnak nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott washingtoni tűzijátékot.

Guinness-rekorder lett a 250. évfordulós washingtoni tűzijáték

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Freedom 250 közleménye szerint a tűzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mallról, valamint a Potomac folyó partjáról.

„250 éven át Amerikát azok bátorsága határozta meg, akik felépítették ezt a nemzetet, valamint azok bátorsága, akik hittek ígéretében. Ez a rekord tükrözi az amerikai emberek büszkeségének mértékét” – fogalmazott Danielle Alvarez a Freedom 250 szóvivője.

Minden eddiginél nagyobb tűzijáték

Idén július 4-én hagyományos, de a szokásosnál nagyobb szabású tűzijáték zárta le az Egyesült Államokat megalapító Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóján tartott fővárosi ünnepségeket.

Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy háromnegyed órás fényjáték már éjfél után ért véget.

Az Egyesült Államok negyedévezredes fennállása alkalmából rendezett ünnepi események az egész éven át tartanak, Washingtonban ennek részeként a jövő héten Indycar autóverseny-futamot tartanak a belvárosban kialakított körpályán.

Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU

Érdekességek, amiket biztosan nem tudott a függetlenség napjáról

Az Egyesült Államok minden évben július 4-én ünnepli egyik legfontosabb nemzeti ünnepét. A függetlenség napja az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elfogadására emlékezik, amely az amerikai államiság megszületését jelenti.