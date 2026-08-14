Hatalmas lángok tombolnak Angliában és Franciaországban is

Franciaország-szerte és Közép-Angliában is a tűzoltók egyszerre több fronton küzdenek a lángokkal, miközben egy újabb rekorddöntő hőhullám csapott le Európa jelentős részére. Munkájukat a kiszáradt táj még tovább nehezíti.

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaországban. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Angliában

Mivel Franciaország a története legszárazabb évét éli át, az éjszaka folyamán újabb tűz terjedt el gyorsan a délnyugati parton fekvő Landes régió erdőségeiben. A lángok miatt Luglon városában több mint 500 embert kellett evakuálni az otthonából, miközben tűzoltók százait vezényelték a területre.

Ez csupán egyike annak a rengeteg erdőtűznek, amelyek ezen a héten pusztítanak Franciaországban, beleértve az általában hűvösebb és csapadékosabb északi területeket, valamint Bretagne-t is. Múlt hónapban egy történelmi léptékű tűzvész emésztette fel Bordeaux környéki erdőket, és negyedmillió embert kényszerített otthona elhagyására.

Erdőtűz Luglon városának közelében. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Az Egyesült Királyságban sem jobb a helyzet: miután tegnap regisztrálták az év legmelegebb napját, a bozóttüzek gyorsan végigsöpörtek a West Midlands régión, és több házat is teljesen a földdel tettek egyenlővé. Simon Tuhill tűzoltóparancsnok szerint ez volt az egyik legjelentősebb eset, amellyel a régió tűzoltóságának valaha dolga volt.

A National Fire Chiefs Council adatai szerint idén már mintegy 1017 bozóttüzet jegyeztek fel Angliában és Walesben. A csütörtöki lángok az év legforróbb napján tomboltak, amikor a hőmérséklet Nyugat-Londonban elérte a 38,1 fokot.

Mindeközben Franciaországban csütörtökön a hőmérséklet több területen is megközelítette a 41 fokot, Aquitániától délnyugaton a Rhône folyó völgyéig. Az előrejelzések szerint pénteken hasonló értékek fognak születni, mielőtt a hétvégén jön egy lehűlés.

Több magyar család is veszélybe került a horvátországi tűz miatt

Mint arról beszámoltunk, csütörtök eset felcsaptak a lángok a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedtek. 36 ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, miközben térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki. Péntek reggel még csaknem 300 tűzoltó küzdött a lángokkal.