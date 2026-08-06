Készül az évszázad bejelentése? Titkos ovális irodai tárgyalásokról és Trump „UFO-beszédéről” suttognak

Az UFO-nyilvánosságért küzdő mozgalom legújabb, megdöbbentő állításai szerint Donald Trump amerikai elnök napokon belül történelmi bejelentést tehet a földönkívüli technológiák létezéséről. Bár a Fehér Ház hivatalosan cáfolja a híreszteléseket, ufó-kutatók és bennfentesek szerint a színfalak mögött, az Air Force One fedélzetén és az Ovális Irodában már gőzerővel zajlik a „puha nyilvánosságra hozatal” előkészítése.

UFO-beszédre készül Trump? - Fotó: Pexels

A Daily Mail beszámolója szerint az UFO-közösségben eluralkodott az izgalom, miután Mark Christopher Lee dokumentumfilmes és ufó-szakértő azt állította, hogy az elnök asztalán már ott fekszik a készre írt beszéd, amelyet akár a következő 48 órában felolvashat a nemzethez.

Titkos egyeztetések és az Air Force One tervei

A kiszivárgott hírek szerint az elnöki adminisztráció legfelsőbb köreiben intenzív egyeztetések zajlanak arról, miként tálalják a nyilvánosságnak a Pentagon titkos aktáit.

Bennfentes Ovális Irodai találkozók: Források szerint Trump tanácsadói és katonai vezetők bevonásával vitatta meg a kiszivárogtatás politikai és társadalmi hatásait.

Források szerint Trump tanácsadói és katonai vezetők bevonásával vitatta meg a kiszivárogtatás politikai és társadalmi hatásait. Az Air Force One fedélzetén kidolgozott stratégia: Az elnöki különgépen utazó stábtagok állítólag egy olyan kommunikációs terven dolgoznak, amely fokozatosan, sokkhatás nélkül adagolná az információkat a lakosságnak.

Az elnöki különgépen utazó stábtagok állítólag egy olyan kommunikációs terven dolgoznak, amely fokozatosan, sokkhatás nélkül adagolná az információkat a lakosságnak. A Fehér Ház hivatalos álláspontja: Ezzel szemben a Fehér Ház tisztviselői határozottan nyilatkoztak a Daily Mail-nek, leszögezve, hogy jelenleg nincs betervezve semmilyen elnöki beszéd a témában.

Mi lehet az elnöki beszédben? Van UFO?

Mark Christopher Lee szerint, ha Trump valóban a kamerák elé lép, az nem a klasszikus „idegen inváziós” forgatókönyv lesz, hanem egy úgynevezett „puha nyilvánosságra hozatal”.

A szakértő szerint a beszéd lényegi elemei a következők lehetnek:

Nem emberi eredet elismerése: Az elnök egyetlen, világos mondatban hivatalosan is elismerheti, hogy egyes megmagyarázhatatlan légi jelenségek (UAP-ok) mögött nem emberi intelligencia által vezérelt technológia vagy űreszköz áll. Ezt korábban egyetlen amerikai elnök sem merte megtenni. Történelmi esetek felülvizsgálata: Utalást tehet a múltban történt, ikonikus ufó-észlelésekre. Átláthatóság követelése: Trump felszólíthatja a védelmi minisztériumot és a titkosszolgálatokat a teljes transzparenciára.

Obama elszólása indította el a lavinát?

Az UFO-láz még az év elején hágott a tetőfokára, amikor Donald Trump élesen kritizálta elődjét, Barack Obamát. Obama ugyanis egy interjúban kijelentette, hogy „az idegenek valóságosak, de én nem láttam őket, és nem az 51-es körzetben őrzik őket”. Trump erre reagálva azzal vádolta meg Obamát, hogy szigorúan titkos információkat szivárogtatott ki.