Készül az évszázad bejelentése? Titkos ovális irodai tárgyalásokról és Trump „UFO-beszédéről” suttognak

Az UFO-nyilvánosságért küzdő mozgalom legújabb, megdöbbentő állításai szerint Donald Trump amerikai elnök napokon belül történelmi bejelentést tehet a földönkívüli technológiák létezéséről. Bár a Fehér Ház hivatalosan cáfolja a híreszteléseket, ufó-kutatók és bennfentesek szerint a színfalak mögött, az Air Force One fedélzetén és az Ovális Irodában már gőzerővel zajlik a „puha nyilvánosságra hozatal” előkészítése.
A Daily Mail beszámolója szerint az UFO-közösségben eluralkodott az izgalom, miután Mark Christopher Lee dokumentumfilmes és ufó-szakértő azt állította, hogy az elnök asztalán már ott fekszik a készre írt beszéd, amelyet akár a következő 48 órában felolvashat a nemzethez.
Titkos egyeztetések és az Air Force One tervei
A kiszivárgott hírek szerint az elnöki adminisztráció legfelsőbb köreiben intenzív egyeztetések zajlanak arról, miként tálalják a nyilvánosságnak a Pentagon titkos aktáit.
- Bennfentes Ovális Irodai találkozók: Források szerint Trump tanácsadói és katonai vezetők bevonásával vitatta meg a kiszivárogtatás politikai és társadalmi hatásait.
- Az Air Force One fedélzetén kidolgozott stratégia: Az elnöki különgépen utazó stábtagok állítólag egy olyan kommunikációs terven dolgoznak, amely fokozatosan, sokkhatás nélkül adagolná az információkat a lakosságnak.
- A Fehér Ház hivatalos álláspontja: Ezzel szemben a Fehér Ház tisztviselői határozottan nyilatkoztak a Daily Mail-nek, leszögezve, hogy jelenleg nincs betervezve semmilyen elnöki beszéd a témában.
Mi lehet az elnöki beszédben? Van UFO?
Mark Christopher Lee szerint, ha Trump valóban a kamerák elé lép, az nem a klasszikus „idegen inváziós” forgatókönyv lesz, hanem egy úgynevezett „puha nyilvánosságra hozatal”.
A szakértő szerint a beszéd lényegi elemei a következők lehetnek:
- Nem emberi eredet elismerése: Az elnök egyetlen, világos mondatban hivatalosan is elismerheti, hogy egyes megmagyarázhatatlan légi jelenségek (UAP-ok) mögött nem emberi intelligencia által vezérelt technológia vagy űreszköz áll. Ezt korábban egyetlen amerikai elnök sem merte megtenni.
- Történelmi esetek felülvizsgálata: Utalást tehet a múltban történt, ikonikus ufó-észlelésekre.
- Átláthatóság követelése: Trump felszólíthatja a védelmi minisztériumot és a titkosszolgálatokat a teljes transzparenciára.
Obama elszólása indította el a lavinát?
Az UFO-láz még az év elején hágott a tetőfokára, amikor Donald Trump élesen kritizálta elődjét, Barack Obamát. Obama ugyanis egy interjúban kijelentette, hogy „az idegenek valóságosak, de én nem láttam őket, és nem az 51-es körzetben őrzik őket”. Trump erre reagálva azzal vádolta meg Obamát, hogy szigorúan titkos információkat szivárogtatott ki.
Nem sokkal később Trump történelmi parancsot adott ki a Pentagonnak és a Védelmi Minisztériumnak, hogy kezdjék meg az összes, kormányzati tulajdonban lévő UFO- és idegen élettel kapcsolatos dokumentum azonosítását és feloldását. Bár a kormányzat azóta már több részletben bocsátott ki felvételeket és jelentéseket – köztük az Apollo-missziók rejtélyes holdi fotóit vagy a katonai pilóták infravörös videóit –, az ufó-hívők és szakértők szerint a hadsereg még mindig a legfontosabb bizonyítékokon ül.
Lee szerint Trump most megelégelhette a katonai bürokrácia időhúzását, és a közelgő beszéddel akar pontot tenni az évtizedek óta tartó titkolózás végére. Az elkövetkező órák és napok megmutatják, hogy az UFO-mozgalom vágyálmáról, vagy az emberiség történelmének legnagyobb bejelentéséről van-e szó.