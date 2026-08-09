Elhunyt az egyik leghíresebb UFO-észlelés szemtanúja, ezt látta valójában

Laurie Wickens 17 éves volt, amikor 1967 októberében egy táncos estéről hazafelé autózva barátaival különös fényeket vett észre az égen Új-Skócia délnyugati partvidékén. Négy fénycsóvát látott, amelyek először egymás után villantak fel, majd egyszerre kezdtek világítani. Röviddel ezután a fényes objektum a Shag Harbour nevű halászfalu közelében az Atlanti-óceánba zuhant. UFO lehetett?

Az UFO-észlelés máig számos kérdést vet fel

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

Az UFO-rejtély részletei

Wickens egy telefonfülkéből értesítette a kanadai lovasrendőrséget. Eleinte kételkedtek a történetében, és még azt is megkérdezték tőle, hogy ivott-e alkoholt. Nem sokkal később azonban visszahívták, mert más bejelentések is érkeztek ugyanarról a jelenségről.

Az eset később „Shag Harbour-i UFO-incidens” néven vált ismertté, Laurie Wickens pedig évtizedeken át a történet legismertebb szemtanúja maradt. Nemrég, 76 éves korában hunyt el. A kutatók szerint ez Kanada leghíresebb UFO-esete, azért, mert sok szemtanú látta a jelenséget, a hatóságok hivatalosan is vizsgálták az ügyet, és számos dokumentum maradt fenn róla.

A helyszínre érkező egyik rendőr, Ron O'Brien arról számolt be, hogy egy világító tárgyat látott körülbelül 800 méterre a parttól lebegni. Az árapály azonban elsodorta, mielőtt hajóval elérhették volna. A rendőrség két halászhajót is igénybe vett, mert eleinte azt feltételezték, hogy egy repülőgép zuhant a tengerbe. Helyi halászok és lakosok, köztük Wickens is csatlakoztak a kereséshez. A vízen egy hosszú, sárgás, habzó nyomot találtak, amely egyes beszámolók szerint kénszagú volt. Hogy az objektummal mi lett, arról eltérnek a visszaemlékezések: egyesek szerint eltűnt, mások szerint a víz alá merült.

A kutatók szerint a térségben a baleset idején nem közlekedett olyan repülőgép, amely magyarázatot adhatott volna a történtekre. A keresés másnap is folytatódott, majd október 6-án haditengerészeti búvárok érkeztek. Hét búvár kutatta át a 9–20 méter mély tengerfeneket, de hivatalosan semmit sem találtak. Ugyanakkor néhány helyi lakos azt állította, hogy különféle törmelékeket emeltek ki a vízből.