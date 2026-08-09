Elhunyt az egyik leghíresebb UFO-észlelés szemtanúja, ezt látta valójában

Laurie Wickens 17 éves volt, amikor 1967 októberében egy táncos estéről hazafelé autózva barátaival különös fényeket vett észre az égen Új-Skócia délnyugati partvidékén. Négy fénycsóvát látott, amelyek először egymás után villantak fel, majd egyszerre kezdtek világítani. Röviddel ezután a fényes objektum a Shag Harbour nevű halászfalu közelében az Atlanti-óceánba zuhant. UFO lehetett?
Az UFO-rejtély részletei
Wickens egy telefonfülkéből értesítette a kanadai lovasrendőrséget. Eleinte kételkedtek a történetében, és még azt is megkérdezték tőle, hogy ivott-e alkoholt. Nem sokkal később azonban visszahívták, mert más bejelentések is érkeztek ugyanarról a jelenségről.
Az eset később „Shag Harbour-i UFO-incidens” néven vált ismertté, Laurie Wickens pedig évtizedeken át a történet legismertebb szemtanúja maradt. Nemrég, 76 éves korában hunyt el. A kutatók szerint ez Kanada leghíresebb UFO-esete, azért, mert sok szemtanú látta a jelenséget, a hatóságok hivatalosan is vizsgálták az ügyet, és számos dokumentum maradt fenn róla.
A helyszínre érkező egyik rendőr, Ron O'Brien arról számolt be, hogy egy világító tárgyat látott körülbelül 800 méterre a parttól lebegni. Az árapály azonban elsodorta, mielőtt hajóval elérhették volna. A rendőrség két halászhajót is igénybe vett, mert eleinte azt feltételezték, hogy egy repülőgép zuhant a tengerbe. Helyi halászok és lakosok, köztük Wickens is csatlakoztak a kereséshez. A vízen egy hosszú, sárgás, habzó nyomot találtak, amely egyes beszámolók szerint kénszagú volt. Hogy az objektummal mi lett, arról eltérnek a visszaemlékezések: egyesek szerint eltűnt, mások szerint a víz alá merült.
A kutatók szerint a térségben a baleset idején nem közlekedett olyan repülőgép, amely magyarázatot adhatott volna a történtekre. A keresés másnap is folytatódott, majd október 6-án haditengerészeti búvárok érkeztek. Hét búvár kutatta át a 9–20 méter mély tengerfeneket, de hivatalosan semmit sem találtak. Ugyanakkor néhány helyi lakos azt állította, hogy különféle törmelékeket emeltek ki a vízből.
Az ügy egészen a kanadai Nemzetvédelmi Minisztériumig jutott. Egy korabeli feljegyzés szerint a mentési koordinációs központ kizárta annak lehetőségét, hogy a jelenséget repülőgép, jelzőrakéta vagy más ismert tárgy okozta volna. Egy későbbi dokumentum már azonosítatlan repülő tárgyként (UFO) hivatkozott rá, ez azonban nem jelentette azt, hogy földönkívüli eredetűnek tekintették. Chris Styles UFO-kutató szerint azon az éjszakán Új-Skócia több pontján is jelentettek hasonló észleléseket, de a shag harbouri eset vált a legismertebbé.
Laurie Wickens lánya, Stephanie elmondta, hogy édesapja nem mindig szeretett beszélni a történtekről, mert sokan nem hittek neki, annak ellenére, hogy számos szemtanú volt. Gyerekkorában csak annyit mondott neki, hogy egy repülőgép zuhant le. Később azonban bevallotta: valójában nem tudja, mit látott azon az éjszakán - írja a cbc.ca.