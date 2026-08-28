Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tényellenőrzés buktatta le Magyar Pétert: valótlanságot állított az FBI vezetőjéről

Rendkívüli

Oroszország kilőtt egy interkontinentális ballisztikus rakétát

elhunyt

34 éves korában elhunyt a világ legfiatalabb uralkodója

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze 34 éves korában életét vesztette a király, akit a világ legfiatalabb uralkodójaként tartottak számon. IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, Uganda egyik királya hároméves volt, amikor 1995-ben trónra lépett az apja halálát követően. A mostani tragédia okát nem hozták nyilvánosságra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elhunytkirályuralkodóuganda

34 éves korában elhunyt Uganda egyik királya, akit a világ legfiatalabb uralkodójaként tartottak számon. IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi mindössze hároméves volt, amikor az apja halála után, 1995-ben a nyugat-ugandai Toro királya lett.

King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, looks on after his crowning ceremony in Fort Portal on April 17, 2010. The young king had officially succeeded to the throne at the age of three when his father died of a heart attack in 1995, but coronation takes place only upon reaching adulthood. Despite Oyos apparent ambivalence regarding his official duties and the anachronism of a Jay-Z loving, Arsenal-supporting 18-year-old-king banging drums and blessing spears, no one interviewed on Saturday dismissed the importance of his job, or the role of his kingdom in modern Uganda. AFP PHOTO/ROBERTO SCHMIDT (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Elhunyt Uganda egyik királya / Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Elhunyt Uganda egyik királya

A királyság nem hozta nyilvánosságra Oyo halálának okát, azonban egy ugandai kormányminisztert idézve a helyi média azt közölte, az uralkodó olyan súlyos egészségügyi állapotba került, ami miatt amerikai kezeléseket keresett.

Bár Ugandát egy választott elnök irányítja, számos hagyományos királysággal rendelkezik, amelyek továbbra is jelentős kulturális befolyással bírnak, annak ellenére, hogy nem rendelkeznek politikai hatalommal. Oyo - akit a Guinness Rekordok Könyve a világ legfiatalabb uralkodójaként jegyzett be -, több mint kétmillió ember felett uralkodott: ő volt a 13. uralkodója annak a királyságnak, amelyet még a 19. század elején alapítottak.

Halálát Toro miniszterelnöke, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki jelentette be, aki "mérhetetlen veszteségnek" nevezte a tragédiát a királyi család és Toro népe számára.

Felszólítom Toro népét, hogy maradjanak egységesek, nyugodtak és imádkozzanak ebben a rendkívül nehéz időszakban

 – mondta el Akiiki pénteken. 

A királyság egyébként örökletes rendszert követ az uralkodó kiválasztásában, és bár a király hivatalosan nem volt házas, a miniszterelnök kijelentette, hogy "a korona folytonossága biztosítva van".

Őfelsége egy herceget hagyott maga után örökösként, akinek kilétét a megfelelő időben hivatalosan is felfedik, Toro Királyság hagyományainak és szokásainak megfelelően

- tette hozzá.

A fiatal király hatalmas tiszteletnek örvendett a nép körében, és aki az uralkodása során olyan ügyeket támogatott, mint a fiatalok fejlődése, az oktatás és az éghajlatvédelem, valamint a HIV/AIDS tudatosságának növelése - írja a BBC.

Elhunyt a norvég király

89 éves korában életét vesztette V. Harald norvég király, aki 1991-ben került a trónra, édesapja, V. Olaf halála után. Több mint 35 éven át állt a norvég monarchia élén, és az elmúlt években Európa legidősebb regnáló uralkodója volt. Bár sokáig édesapja, a rendkívül népszerű V. Olaf árnyékában élt, uralkodása alatt fokozatosan kialakította saját, modernebb és reformokra nyitottabb szerepfelfogását. Halála után a fia, az 53 éves Haakon koronaherceg örökli a trónt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!