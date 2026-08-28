34 éves korában elhunyt a világ legfiatalabb uralkodója

34 éves korában elhunyt Uganda egyik királya, akit a világ legfiatalabb uralkodójaként tartottak számon. IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi mindössze hároméves volt, amikor az apja halála után, 1995-ben a nyugat-ugandai Toro királya lett.

Elhunyt Uganda egyik királya / Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Elhunyt Uganda egyik királya

A királyság nem hozta nyilvánosságra Oyo halálának okát, azonban egy ugandai kormányminisztert idézve a helyi média azt közölte, az uralkodó olyan súlyos egészségügyi állapotba került, ami miatt amerikai kezeléseket keresett.

Bár Ugandát egy választott elnök irányítja, számos hagyományos királysággal rendelkezik, amelyek továbbra is jelentős kulturális befolyással bírnak, annak ellenére, hogy nem rendelkeznek politikai hatalommal. Oyo - akit a Guinness Rekordok Könyve a világ legfiatalabb uralkodójaként jegyzett be -, több mint kétmillió ember felett uralkodott: ő volt a 13. uralkodója annak a királyságnak, amelyet még a 19. század elején alapítottak.

Halálát Toro miniszterelnöke, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki jelentette be, aki "mérhetetlen veszteségnek" nevezte a tragédiát a királyi család és Toro népe számára.

Felszólítom Toro népét, hogy maradjanak egységesek, nyugodtak és imádkozzanak ebben a rendkívül nehéz időszakban

– mondta el Akiiki pénteken.

A királyság egyébként örökletes rendszert követ az uralkodó kiválasztásában, és bár a király hivatalosan nem volt házas, a miniszterelnök kijelentette, hogy "a korona folytonossága biztosítva van".

Őfelsége egy herceget hagyott maga után örökösként, akinek kilétét a megfelelő időben hivatalosan is felfedik, Toro Királyság hagyományainak és szokásainak megfelelően

- tette hozzá.

A fiatal király hatalmas tiszteletnek örvendett a nép körében, és aki az uralkodása során olyan ügyeket támogatott, mint a fiatalok fejlődése, az oktatás és az éghajlatvédelem, valamint a HIV/AIDS tudatosságának növelése - írja a BBC.