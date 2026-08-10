Könnygázt használt és rendőrökre lövöldözött egy román ügyész

Románia legfőbb ügyészségének hétfői közleménye szerint a Krassó-Szörény megyei ügyészség ügyészé, Radu George Bucurica hatalmas káoszt okozott vasárnap éjszaka egy Hunyad megyei vendéglátóhelyen. A rendőrség 24 órára őrizetbe vette a férfit.

Könnygázt használt és lövöldözött a rendőrökre egy ügyész. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Könnygázt használt és lövöldözött a rendőrökre egy ügyész

A férfit a fegyvertartás szabályainak megsértésével, a közrend és a köznyugalom megzavarásával, veszélyes tárgyak jogosulatlan birtoklásával vagy használatával és hatósági közeg bántalmazásával gyanúsítják. Ugyanis letartóztatása során könnygázt használt, valamint lövöldözött a rendőrökre.

A közlemény szerint a férfi vasárnap hajnali 2 óra előtt néhány perccel ment be egy ribicei (Ribiţa) vendéglátóhely teraszára, ahol megközelítőleg 100 személy tartózkodott. Ekkor kés, könnygázspray és egy 9x19 mm-es kaliberű Walther pisztoly volt nála, annak ellenére, hogy Krassó-Szörény megyei rendőrség július 27-én bevonta fegyverviselési engedélyét.

Az egyenruhások 3 óra körül akarták igazoltatni, az ügyész azonban ezt megtagadt: kiabálni kezdett és bevetette ellenük a könnygázt, majd elmenekült. A rendőrök utána eredtek, és megpróbálták lefogni, ekkor elsütötte a pisztolyt is. Az ügyben a gyulafehérvári ítélőtáblai ügyészség nyomoz - írta a Maszol.