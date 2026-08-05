Mialatt Európában hőség tombol, Új-Zélandon az utcán síelnek

Tizenöt év után először havazott Új-Zéland fővárosában. A Guardian beszámolója szerint a hőmérséklet a napokban kezdett zuhanni, mialatt antarktiszi hideghullám telepedett a térségre. A front kedden érkezett meg, így az ország nagy részén fagyos időre, fagyokra, havazásra, jégesőre és csípős, hideg szélre ébredtek.

Leesett a hó Új-Zélandon: tizenöt év után először havazott a fővárosban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Leesett a hó Új-Zélandon: tizenöt év után először havazott a fővárosban

A hideg szerda reggel is kitartott, a Déli-sziget három településén mértek -9 Celsius-fokot.

Néhány autópályát lezártak, míg az Északi-sziget keleti partvidékének egyes részein sűrű jégeső esett.

Wellingtonban kedden, nem sokkal dél után ónos eső és hó keveréke hullott, amelyet meglepetten, de egyben örömmel fogadtak a lakosok, a közösségi médiát pedig csakhamar ellepték a havazásról készült felvételek.

Ugyanezen a napon hazaküldték a diákokat Dunedinből, a Déli-sziget második legnagyobb városából, miután hó borította be a várost, így sokan igyekeztek kihasználni az időjárás adta lehetőségeket. A helyi médiában megjelent videofelvételek alapján a lakosok a város utcáin snowboardoztak, egy különösen merész síelő pedig a Baldwin Streeten siklott végig, amelyet a Guinness Rekordok Könyve a világ legmeredekebb utcájaként tart számon.