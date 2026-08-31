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gyilkosság

Meghalt egy újszülött kislány Angliában, hét embert tartóztattak le gyilkosság miatt

52 perce
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Megrázó eset miatt indított gyilkossági nyomozást a brit rendőrség, miután egy kislányt holtan találtak egy sheffieldi ingatlanban. Az újszülött halála miatt hét embert letartóztattak gyilkosság gyanújával, a hatóságok pedig továbbra is vizsgálják a tragédia körülményeit.
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A rendőrséget vasárnap hajnali 5 óra 58 perckor riasztották Sheffield Wincobank nevű városrészébe, miután bejelentés érkezett egy újszülött kislány biztonságával kapcsolatban.

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Hét embert tartóztattak le az újszülött kislány halála miatt - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A rendőrök átkutattak egy ingatlant a Holywell Heights területén, az épületben pedig megtalálták az újszülöttet, aki ekkor már nem volt életben.

A helyszínre érkező rendőrök és mentők megpróbálták újraéleszteni a kislányt, de minden erőfeszítésük ellenére a gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították.

A történtek miatt a rendőrség nyomozást indított, rövid időn belül 7 embert őrizetbe is vettek gyilkosság gyanújával.

A rendőrség nem közölte, milyen kapcsolatban álltak a gyanúsítottak az újszülöttel, és azt sem, hogy pontosan mi vezetett a gyermek halálához – írja a Daily Star.

Emma Knight nyomozó főfelügyelő, az ügy vezetője elmondta, hogy tisztában vannak azzal, mennyire megrázó a történtek híre a helyi közösség számára. Hozzátette, hogy egy külön erre a célra összeállított nyomozócsoport és rendőri egység dolgozik az ügyön, hogy igazságot szolgáltassanak a kislánynak.

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Enyhítette az elsőfokú bíróság által kiszabott négyéves javítóintézeti nevelést a Pécsi Ítélőtábla. A fiatalkorú lányt 2024 januárjában egy kollégiumi mosdóban megszülte, majd magára hagyta az újszülöttet, aki életét vesztette.

 

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