Újszülöttet találtak egy szemeteszsákban, a nő először azt hitte, egy macska sír

Az újszülöttet hétfőn találták meg a brazíliai Paraná államban, egy üres telken. A nő, Katia Andreja Bege azért ment ki az utcára, mert úgy gondolta, hogy az egyik macskája sír. Először a szomszédos udvart nézte meg, majd egy átlátszó műanyag zsákra lett figyelmes, amelyet egy fekete törölközővel takartak le.

Elhagyott újszülöttet talált egy nő, először azt hitte, macska sír. Fotó: Unsplash

Amikor közelebb ment, rémülten vette észre, hogy a zsákban egy újszülött kisbaba fekszik. A kislány köldökzsinórja még mindig hozzá volt tapadva.

Szemeteszsákba rejtették az újszülöttet, egy járókelő mentette meg

A helyszínről készült felvételeken látható, ahogy Katia a karjában tartja a csecsemőt. A nő hálát adott Istennek, amiért meghallotta a sírást és rátalált a gyermekre.

A szomszédok azonnal értesítették a mentőket. A kislányt kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy

a baba a terhesség 40. hetében született, súlya pedig 2,8 kilogramm volt.

A csecsemő súlyos kihűléssel érkezett, ennek ellenére önállóan lélegzett. A neonatológiai vizsgálatok során két törést is felfedeztek nála: a kulcscsontja és a combcsontja sérült a születés során. Az orvosok szerint a gyermek nem kórházban jött világra.

A kislány állapotát később stabilnak minősítették.

A rendőrségi vizsgálat első megállapításai szerint a baba édesanyja egy várandós tinédzser volt, aki aznap reggel hozta világra gyermekét, majd az újszülöttet az otthonával szemközti üres telken hagyta.

Joao Paulo Pelaez rendőrfőnök szerint a tinédzser azt hitte, hogy a baba meghalt, ezért hagyta magára. A beszámolók szerint a lány a terhességét is titkolta, mert állítása szerint a gyermek fogamzása nemi erőszak következménye volt.

A rendőrség a tinédzsert és szüleit is kihallgatta. Az ügyben a Paraná állami rendőrség nyomozást indított egy kiszolgáltatott személy elhagyásának gyanúja miatt. A fiatal anya szabadlábon védekezhet, ugyanakkor bírósági eljárás vár rá.