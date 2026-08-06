Kiderült, mennyi pénzzel tartják életben az ukrán költségvetést

A csaknem 200 milliárd dolláros összeg támogatásokat, kedvezményes hiteleket és nemzetközi pénzügyi programokból érkező forrásokat is magában foglal. Ukrajna teljes támogatása ennél nagyobb lehet, mivel a fegyverszállítások és a költségvetésen kívüli humanitárius segítség nem tartozik automatikusan ebbe a körbe.

Ukrajna csaknem 200 milliárd dollár közvetlen költségvetési finanszírozást kapott 2022 óta. Az összeg nem tartalmaz minden katonai és humanitárius támogatást. (A képen Volodimir Zelenszkij)

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Kiderült, mennyi pénzt kapott eddig Ukrajna

Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajna a teljes körű háború kezdete óta csaknem 200 milliárd dollár közvetlen költségvetési finanszírozást kapott nemzetközi partnereitől. A jegybankelnök kolosszális összegnek nevezte a támogatást, és kiemelte: egyre gyakrabban kötik össze Ukrajna finanszírozását Európa biztonságával – írta meg a Gazeta.ru orosz hírportál.

Mire fordíthatja a támogatást az ukrán kormány?

Ez a pénz közvetlenül az ukrán állami költségvetésbe érkezik. Ide tartozhatnak a vissza nem térítendő támogatások, a kedvezményes hitelek, az uniós makropénzügyi források, az IMF és a Világbank programjai, valamint a kétoldalú állami támogatások. Ezekből nyugdíjakat, szociális juttatásokat, egészségügyi és oktatási kiadásokat, közalkalmazotti béreket és az állam működését finanszírozzák.

A 200 milliárd dollár nem az Ukrajnának nyújtott teljes támogatás összege. Nem tartozik bele automatikusan a fegyverszállítások értéke, a külföldön ellátott menekültek költsége vagy a költségvetésen kívüli humanitárius segítség.

Korábban megírtuk: az Európai Bizottság 3,47 milliárd eurót utalt a 90 milliárd eurós ukrán hitel védelmi keretéből, amelyből drónok, rakéták, védelmi eszközök és vadászgépek is beszerezhetők.

Ukrajna június 25-én összesen 8,2 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól: 3,2 milliárdot költségvetési támogatásként, 5 milliárdot pedig védelmi célokra. Az Ukrajna Támogatási Hitelből addig folyósított összeg ezzel 11,7 milliárd euróra nőtt.

A program 2026–2027-ben legfeljebb 90 milliárd eurót biztosít az ukrán államnak

30 milliárdot gazdasági és költségvetési támogatásra;

60 milliárdot védelemre és az ukrán hadiipar fejlesztésére.

Az EU a pénzt tőkepiaci hitelfelvételből teremti elő. A tervek szerint a kölcsönt később az Oroszország által fizetendő háborús jóvátételből törlesztenék – olvasható Ukrajna kormányának hivatalos honlapján.