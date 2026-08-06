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pénz

Kiderült, mennyi pénzzel tartják életben az ukrán költségvetést

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke egy bejegyzésben ismertette a nemzetközi partnerektől érkezett közvetlen költségvetési finanszírozás összegét. Ukrajna 2022, a háború kezdete óta csaknem 200 milliárd dollárt kapott erre a célra.
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pénzukrajnaukrán nemzeti bankvolodimir zelenszkij

A csaknem 200 milliárd dolláros összeg támogatásokat, kedvezményes hiteleket és nemzetközi pénzügyi programokból érkező forrásokat is magában foglal. Ukrajna teljes támogatása ennél nagyobb lehet, mivel a fegyverszállítások és a költségvetésen kívüli humanitárius segítség nem tartozik automatikusan ebbe a körbe.

Ukrajna csaknem 200 milliárd dollár közvetlen költségvetési finanszírozást kapott 2022 óta. Az összeg nem tartalmaz minden katonai és humanitárius támogatást.
Ukrajna csaknem 200 milliárd dollár közvetlen költségvetési finanszírozást kapott 2022 óta. Az összeg nem tartalmaz minden katonai és humanitárius támogatást. (A képen Volodimir Zelenszkij) 
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Kiderült, mennyi pénzt kapott eddig Ukrajna

Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajna a teljes körű háború kezdete óta csaknem 200 milliárd dollár közvetlen költségvetési finanszírozást kapott nemzetközi partnereitől. A jegybankelnök kolosszális összegnek nevezte a támogatást, és kiemelte: egyre gyakrabban kötik össze Ukrajna finanszírozását Európa biztonságával – írta meg a Gazeta.ru orosz hírportál.

Mire fordíthatja a támogatást az ukrán kormány?

Ez a pénz közvetlenül az ukrán állami költségvetésbe érkezik. Ide tartozhatnak a vissza nem térítendő támogatások, a kedvezményes hitelek, az uniós makropénzügyi források, az IMF és a Világbank programjai, valamint a kétoldalú állami támogatások. Ezekből nyugdíjakat, szociális juttatásokat, egészségügyi és oktatási kiadásokat, közalkalmazotti béreket és az állam működését finanszírozzák.

A 200 milliárd dollár nem az Ukrajnának nyújtott teljes támogatás összege. Nem tartozik bele automatikusan a fegyverszállítások értéke, a külföldön ellátott menekültek költsége vagy a költségvetésen kívüli humanitárius segítség. 

Korábban megírtuk: az Európai Bizottság 3,47 milliárd eurót utalt a 90 milliárd eurós ukrán hitel védelmi keretéből, amelyből drónok, rakéták, védelmi eszközök és vadászgépek is beszerezhetők.

Ukrajna június 25-én összesen 8,2 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól: 3,2 milliárdot költségvetési támogatásként, 5 milliárdot pedig védelmi célokra. Az Ukrajna Támogatási Hitelből addig folyósított összeg ezzel 11,7 milliárd euróra nőtt.

A program 2026–2027-ben legfeljebb 90 milliárd eurót biztosít az ukrán államnak

  • 30 milliárdot gazdasági és költségvetési támogatásra;
  • 60 milliárdot védelemre és az ukrán hadiipar fejlesztésére.

Az EU a pénzt tőkepiaci hitelfelvételből teremti elő. A tervek szerint a kölcsönt később az Oroszország által fizetendő háborús jóvátételből törlesztenék – olvasható Ukrajna kormányának hivatalos honlapján.

 

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