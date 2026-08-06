Különleges világörökségi helyszínre menekülnek az emberek a hőség elől

Miközben Bosznia déli részén 40 fokos hőség tombolt, a turisták az UNESCO világörökségi listáján szereplő Vjetrenica-barlang állandóan hűvös hőmérsékletében kerestek menedéket.

Állandó 11 fokkal ad menedéket egy UNESCO világörökségi helyszín. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Állandó 11 fokkal ad menedéket egy UNESCO világörökségi helyszín

A szélbarlangot jelentő Vjetrenica Bosznia-Hercegovina déli részén található, mintegy 25 km-re északra az adriai Dubrovnik városától. A barlang látogatóinak száma a környezet érzékenysége miatt korlátozott. Egész évben állandó 11 fokos hőmérséklete miatt a biológiai sokféleség és az emberek menedékévé is vált.

A legfeljebb 80 fős látogatói csoportok a sötét folyosókból és tágas termekből álló, 7,5 km-es labirintus egy részét fedezhetik fel, ahol a legenda szerint egykor tündérek táncoltak egészen az Adriai-tengerig.

Amikor belépünk a barlangba, először kellemes szél fúj, majd nagyon hideg lesz, ami nemcsak a szemnek, hanem a testnek is hűsítést nyújt

- mondta Ranjithkumar Rajendran, egy Németországban élő neurobiológus, aki családjával látogatta meg a barlangot.

Ez szó szerint olyan, mint egy ingyenes légkondicionáló

- mondta Mila Jankovic, egy Angliában élő fiatal szerb nő.

Davor Bakovic, a barlangot kezelő Vjetrenica közintézmény igazgatója elmondta, hogy az intenzívebb nyári hőhullámok miatt a tavalyi 21 000 látogató több mint fele a nyári hónapokban érkezett. Azt is hozzátette, hogy a Vjetrenica tudományos szervezetekkel működik együtt a barlang biológiai sokféleségének védelme érdekében. A leghíresebb a barlangi vakgőte (Proteus anguinus), amely akár 100 évig is élhet - írta a Reuters.