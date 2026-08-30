9 hónapra rekedt az űrben a két űrhajós: már azt hitték sosem térhetnek vissza a Földre

2024 júliusában a NASA két űrhajósa, Butch Wilmore és Sunita Williams egy nyolcnapos küldetésre indultak az űrben, azonban egyikőjük sem számított arra, hogy a Boeing-kapszulájuk meghibásodása 9 hónapra hosszabbítja a missziót. Wilmore parancsnok nemrég elárulta azt a rémisztő pillanatot, amikor attól tartott, hogy ő és Williams soha nem fognak hazaérni.

A NASA két űrhajósa, Butch Wilmore és Sunita Williams. Fotó: HANDOUT / NASA

Szó szerint küzdöttek a sérült Starliner kapszulával az űrhajósok

A parancsnok azzal küzdött, hogy irányítása alatt tartsa a Starlinert a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) való közeledés közben, miközben a kapszula hajtóművei felmondták a szolgálatot. Négy már leállt, a ötödik pedig hamarosan követte őket, miközben a többi is kisebb tolóerőt produkált. Kezdte úgy érezni, hogy az űrhajó egyre nehezebben irányítható, és hallotta a hajtóművek gyors tüzelését, ami leginkább egy géppisztolyra hasonlított.

Mivel nem tudta megmagyarázni a hibákat, és azt sem tudta, hogy a meghajtók működése helyreállítható-e, Wilmore az ISS elérésére összpontosított. Attól tartott azonban, hogy ha nem tudnak dokkolni, a sérült űrhajójukkal talán nem jutnak vissza élve a Földre

Oda kell érnünk. Ha nem tudunk odaérni, nem vagyok biztos benne, hogy így vissza tudunk jutni a Földre. Szóval megfordult a fejemben az a gondolat, hogy nem éljük túl, érti?

- mondta a The Jeremy Boreing Show-ban adott interjúban az űrhajós.

Wilmore ekkor már úgy volt vele, hogy még ha el is érik a biztonságot, már más módon kell hazajutniuk: „Nem ezzel az űrhajóval jövünk haza” - tette hozzá.

A két űrhajós azzal a szándékkal indult el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), hogy nyolc napot töltenek ott. A kapszula azonban meghibásodott, így a személyzet utazása nem volt biztonságos rajta.

A Starliner 2024 szeptemberében autonóm módon, legénység nélkül tért vissza a Földre, Wilmore-t és Williams-t pedig a SpaceX Crew-9 hozta biztonságban haza 2025 márciusában. A páros nagyrészt hallgatott arról, hogy mi történt a kapszulában az ISS-hez való dokkolás előtt, így Wilmore legutóbbi interjúja közelebbi betekintést nyújtott abba a félelmetes élménybe, amelyet átéltek.