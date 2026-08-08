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duna

Uszályokat süllyesztettek el az atomerőmű üzemben tartása érdekében Romániában – videók

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Több, kővel megrakott uszályt süllyesztettek Romániában a Duna medrébe a cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében. Ezáltal mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, hogy több vizet tereljenek az erőmű felé vezető Öreg-Dunába.
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dunaatomerőművízhiányRomániauszály

Az uszályok elsüllyesztését pénteken kezdték meg a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál. Az erős áramlások miatt többször is elhalasztották már a műveletet – közölte szombaton a News.ro hírportál.

Duna, Románia, uszály, elsüllyesztés, vízhiány
A tervek szerint szombat délután újabb két uszályt süllyesztenek el
Fotó: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

Szombat hajnalig két uszály ellenőrzött elárasztását fejezték be

A hatóságok az uszályok elsüllyesztése által mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, hogy több vizet tereljenek a másik ágra, az erőmű felé vezető Öreg-Dunába.

A tervek szerint szombat délután újabb két uszályt süllyesztenek el.

A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamosenergia-hálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat – írja az MTI.

Itt vannak a pontos számok, ennyi eső érkezett a Duna vízgyűjtőjébe

Hosszú idő után csapadék érkezett Magyarország egyik legfontosabb folyójának felső vízgyűjtő területeire, és már több külföldi mérőállomáson emelkedést tapasztalnak. A Duna magyarországi szakaszán a következő napokban néhány deciméterrel nőhet a vízállás.

 

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