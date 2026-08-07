Elaludt egy úszógumin a Dunán, Romániáig sodródott egy szerb férfi

Nem úgy alakult egy szerb férfi dunai szunyókálása, ahogy tervezte: egy felfújható úszógumin aludt el a szerbiai Duna-szakaszon, az erős sodrás pedig észrevétlenül Románia felé vitte. A férfit végül a román határrendészet mentette ki a vízből – adta hírül a Heute.

Úszógumin sodródott át Romániába egy szerb férfi, mentőakcióval ért véget a kaland (a kép illusztráció).

Fotó: Andreansa Pascal / Shutterstock

A sodrás vitte át a határon úszógumin

A különös eset augusztus 3-án este történt a romániai Svinița közelében. A 112-es segélyhívóra este háromnegyed kilenc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy ember sodródik a Dunán, és életveszélybe került.

A folyón járőröző román határrendészek rövid időn belül megtalálták a segítségért kiabáló férfit, kiemelték a vízből, majd biztonságban partra vitték.

A mentők a helyszínen ellátták, majd kivizsgálásra kórházba szállították. Nem sérült meg súlyosan.

A szerb férfi később elmondta, hogy egy felfújható úszógumin aludt el, és nem vette észre, hogy a Duna sodrása egyre távolabb viszi a parttól, egészen a román felségvizekig. Az orvosi ellátás és a szükséges hatósági intézkedések után a román hatóságok átadták őt a szerb illetékes szerveknek.

Nem minden vízi baleset végződik szerencsésen. Egy angliai tengerparton egy apa és felnőtt lánya is életét vesztette, miután a férfi a segítségére sietett.