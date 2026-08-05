Étkezésről étkezésre loptak meg egy vak nyugdíjast – közel 2 millió forintnyi összeg tűnt el

Egy 71 éves, látássérült férfi szerint csaknem 4933 eurót (közel 2 millió forintot) emeltek le jogosulatlanul a bankszámlájáról egy bécsi balkáni grillétteremben. A vak nyugdíjas a saját temetésére félretett megtakarítását veszítette el, az ügyben pedig már csalás gyanúja miatt nyomoznak – írja az osztrák Heute.

Egy bécsi vak férfi szerint étkezésről étkezésre egyre nagyobb összegeket számoltak fel neki, mire kiderült az igazság, közel 2 millió forint tűnt el a számlájáról.

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Étkezésenként egyre nagyobb összegek tűntek el

A férfi májusban két hét alatt hétszer evett a Brigittenau kerület egyik grilléttermében.

Látássérülése miatt minden alkalommal bankkártyával fizetett, később azonban kiderült, hogy az étkezésekért rendre a valósnál jóval magasabb összegeket vontak le a számlájáról.

Egyes tranzakciók a 2000 eurót (mintegy 800 ezer forintot) is elérték. A feltételezett csalás csak hetekkel később derült ki, amikor egy segítőjével átnézte a bankszámlakivonatait.

A felismerés annyira megviselte, hogy összeesett, és kórházba kellett szállítani.

Egymásnak ellentmondó magyarázatok

A család számon kérte az étterem üzemeltetőit, akik először technikai hibára hivatkoztak.

Miután kiderült, hogy a bankkártyás terminálokon az összegeket kézzel kell beírni, már azt állították, valaki egyszerűen elgépelte a számokat.

A bankszámlakivonatok ugyanakkor a sértett szerint ezt nem támasztják alá: a levont összegek véletlenszerűek voltak, ráadásul két hét alatt folyamatosan emelkedtek.

A család szerint az étterem végül csak a kár egy részét térítette meg, ezért feljelentést tettek csalás miatt.

Más áldozatok is lehetnek

A sajtóinformációk szerint a nyugdíjas nincs egyedül.

Az étterem üzemeltetői állítólag azzal is dicsekedtek, hogy hasonló „téves utalásokból” már 75 ezer euróra (közel 30 millió forintra) tettek szert.

A vállalkozók a hatóságok előtt sem ismeretlenek. Korábban egy floridsdorfi vendéglátóhelyet működtettek, amely idén januárban leégett. Az ügyben gyújtogatás és csalás gyanúja miatt is vizsgálódnak, emellett zsarolás, erőszak, hamis személyazonosság használata és más bűncselekmények miatt is folyamatban vannak eljárások.

Az étterem üzemeltetőit egyelőre nem ítélték el, ezért velük szemben érvényes az ártatlanság vélelme.