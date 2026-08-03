Szerbiában takarékosságra kérik a lakosságot a Vaskapu rekordalacsony termelése miatt

Rekordalacsony szintre csökkent a szerbiai Vaskapu vízerőmű-rendszer termelése a tartós aszály és a Duna alacsony vízállása miatt. Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter ezért takarékos villamosenergia-felhasználásra szólította fel a lakosságot – tájékoztat az MTI.

Dubravka Đedović Handanović takarékos villamosenergia-felhasználásra kérte a szerb lakosságot, miután a Vaskapu termelése jelentősen visszaesett

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A Vaskapu termelését történelmi aszály sújtja

A tárcavezető a szerb közszolgálati televízióban (RTS) elmondta: a szakértők szerint az idei május és július közötti időszakban még soha nem volt ilyen alacsony a termelés a Vaskapu vízerőmű-rendszerben. A Vaskapu 1 jelenleg kapacitásának mindössze 20 százalékán, míg a Vaskapu 2 30 százalékán működik.

Hozzátette, hogy a Duna vízhozama másodpercenként körülbelül 1500 köbméter, amelyhez hasonlóan alacsony értéket legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben mértek.

A miniszter közlése szerint Szerbiában jelenleg napi mintegy 105 gigawattóra a villamosenergia-fogyasztás, míg a téli időszakban ez rendszerint 110–115 gigawattórára emelkedik. Arra kérte a lakosságot, hogy takarékos áramhasználattal segítsék átvészelni az aszályos időszakot.

Kiemelte, hogy kedvező fejlemény a Bajina Basta szivattyús-tározós vízerőmű felújításának befejezése. Ennek köszönhetően a nappali órákban vizet tudnak visszaszivattyúzni a tározóba, a reggeli és esti csúcsfogyasztás idején pedig a korábban eltárolt energiát hasznosítják. A tározók töltöttsége jelenleg 75 százalékos, ami megfelelő tartalékot jelent rendkívüli helyzetek esetére.

A kostolaci hőerőmű működése stabil, ugyanakkor az alacsony dunai vízállás miatt korábban egyes blokkok teljesítményét mintegy harmadával kellett csökkenteni, mivel a folyó vizét hűtésre használják.

Az ország legnagyobb hőerőművében, a TENT-ben a Száva vízszintje nem okoz problémát, ugyanakkor a gyengébb minőségű szén visszafogja a termelést. Ezt magasabb fűtőértékű importszén felhasználásával próbálják ellensúlyozni. A széntartalék jelenleg 1,82 millió tonna, a cél pedig a téli szezon előtt a kétmillió tonnás készlet elérése.

Szerbiában a villamos energia mintegy 70 százalékát hőerőművek, 30 százalékát pedig vízerőművek állítják elő. A tartós csapadékhiány és az Európát sújtó rendkívüli hőség következtében a Duna több szakaszán történelmi mélységbe süllyedt a vízszint. A szerb meteorológusok előrejelzése szerint a folyó vízgyűjtő területén további öt-hat hétig nem várható jelentősebb csapadék.