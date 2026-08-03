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energiatakarékosság

Szerbiában takarékosságra kérik a lakosságot a Vaskapu rekordalacsony termelése miatt

1 órája
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A tartós aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása jelentős kihívás elé állítja Szerbia energiaellátását. A Vaskapu vízerőmű-rendszer termelése történelmi mélypontra csökkent, ezért az energiaügyi miniszter takarékos villamosenergia-felhasználásra kérte a lakosságot.
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energiatakarékosságSzerbiaenergiaügyi miniszter

Rekordalacsony szintre csökkent a szerbiai Vaskapu vízerőmű-rendszer termelése a tartós aszály és a Duna alacsony vízállása miatt. Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter ezért takarékos villamosenergia-felhasználásra szólította fel a lakosságot – tájékoztat az MTI.

Dubravka Đedović Handanović takarékos villamosenergia-felhasználásra kérte a szerb lakosságot, miután a Vaskapu termelése jelentősen visszaesett ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 22: Serbian Mining and Energy Minister Dubravka Djedovic Handanovic speaks during an exclusive interview within the scope of the Istanbul Energy Forum, hosted by Anadolu and organized under the auspices of Turkiye's Energy and Natural Resources Ministry, in Istanbul, Turkiye on November 22, 2024. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Dubravka Đedović Handanović takarékos villamosenergia-felhasználásra kérte a szerb lakosságot, miután a Vaskapu termelése jelentősen visszaesett
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A Vaskapu termelését történelmi aszály sújtja

A tárcavezető a szerb közszolgálati televízióban (RTS) elmondta: a szakértők szerint az idei május és július közötti időszakban még soha nem volt ilyen alacsony a termelés a Vaskapu vízerőmű-rendszerben. A Vaskapu 1 jelenleg kapacitásának mindössze 20 százalékán, míg a Vaskapu 2 30 százalékán működik.

Hozzátette, hogy a Duna vízhozama másodpercenként körülbelül 1500 köbméter, amelyhez hasonlóan alacsony értéket legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben mértek.

A miniszter közlése szerint Szerbiában jelenleg napi mintegy 105 gigawattóra a villamosenergia-fogyasztás, míg a téli időszakban ez rendszerint 110–115 gigawattórára emelkedik. Arra kérte a lakosságot, hogy takarékos áramhasználattal segítsék átvészelni az aszályos időszakot.

Kiemelte, hogy kedvező fejlemény a Bajina Basta szivattyús-tározós vízerőmű felújításának befejezése. Ennek köszönhetően a nappali órákban vizet tudnak visszaszivattyúzni a tározóba, a reggeli és esti csúcsfogyasztás idején pedig a korábban eltárolt energiát hasznosítják. A tározók töltöttsége jelenleg 75 százalékos, ami megfelelő tartalékot jelent rendkívüli helyzetek esetére.

A kostolaci hőerőmű működése stabil, ugyanakkor az alacsony dunai vízállás miatt korábban egyes blokkok teljesítményét mintegy harmadával kellett csökkenteni, mivel a folyó vizét hűtésre használják.

Az ország legnagyobb hőerőművében, a TENT-ben a Száva vízszintje nem okoz problémát, ugyanakkor a gyengébb minőségű szén visszafogja a termelést. Ezt magasabb fűtőértékű importszén felhasználásával próbálják ellensúlyozni. A széntartalék jelenleg 1,82 millió tonna, a cél pedig a téli szezon előtt a kétmillió tonnás készlet elérése.

Szerbiában a villamos energia mintegy 70 százalékát hőerőművek, 30 százalékát pedig vízerőművek állítják elő. A tartós csapadékhiány és az Európát sújtó rendkívüli hőség következtében a Duna több szakaszán történelmi mélységbe süllyedt a vízszint. A szerb meteorológusok előrejelzése szerint a folyó vízgyűjtő területén további öt-hat hétig nem várható jelentősebb csapadék.

Dubravka Đedović Handanović szerint az alacsony dunai vízállás az egész térség energiaellátását megnehezíti. Mint mondta, Magyarországon már vissza kellett fogni a paksi atomerőmű termelését, Bulgáriában pedig hasonló intézkedések válhatnak szükségessé, ha a helyzet nem javul.

 

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