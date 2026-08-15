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végzet prófétája

A "Végzet prófétája" aggasztó jóslatot tett: hónapjaink vannak hátra

32 perce
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A "Végzet prófétájaként" ismert férfi szerint alig pár hónap múlva kitör egy öt országot érintő háború.
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végzet prófétájadonald trumpcraig hamilton - parker

A Covid-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjósoló látnok szerint 2026 végéig egy hatalmas nemzetközi konfliktus bontakozhat ki. Craig Hamilton-Parker – akit sokan csak a „Végzet Prófétájaként” vagy az „új Nostradamusként” emlegetnek – legújabb jóslatában arra figyelmeztet, hogy heteken belül drámai fordulatot vehet a világpolitika. 

A "Végzet prófétája" aggasztó jóslatot tett
A "Végzet prófétája" aggasztó jóslatot tett - Fotó: YouTube

A jövendőmondó az ősi, pálmalevelekre írt Nadi-kéziratok alapján állítja, hogy a veszélyes időszak már megkezdődött. YouTube-csatornáján megosztott videójában az alábbi kulcsfontosságú eseményekre hívta fel a figyelmet.

Küszöbön a többországos konfliktus

  • Kritikus zóna: 2026 és 2027 között egy hatalmas, globális riasztási időszak lép életbe.
  • Fokozódó feszültség: augusztusban és szeptemberben a nemzetközi konfliktusok és helyi háborúk intenzívebbé válása várható.
  • A kritikus pont: 2026 októberére a pálmalevelek szerint egy olyan háború robbanhat ki, amelyben egyszerre akár öt ország is érintett lesz. 

Donald Trump életveszélyben?

A látnok egy különös, élénk álomra is hivatkozik, amely közvetlenül az amerikai adminisztrációt érinti. Álmában Donald Trumpot, JD Vance alelnököt és a kormány több tagját látta egy megerősített óvóhelyre bezárkózva.

Bár nukleáris háborút nem vizionál, Hamilton-Parker szerint az álom szimbolikus, és arra utal, hogy a közeljövőben közvetlen életveszély fenyegeti Trumpot és az amerikai vezetés tagjait. A jövendőmondó szerint a jelenlegi feszültségek ellenére Trump végül hatalmon marad, és egy alkotmányosan példátlan, harmadik elnöki ciklust is megkezd majd - írta a Daily Star.

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