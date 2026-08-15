A "Végzet prófétája" aggasztó jóslatot tett: hónapjaink vannak hátra

A Covid-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjósoló látnok szerint 2026 végéig egy hatalmas nemzetközi konfliktus bontakozhat ki. Craig Hamilton-Parker – akit sokan csak a „Végzet Prófétájaként” vagy az „új Nostradamusként” emlegetnek – legújabb jóslatában arra figyelmeztet, hogy heteken belül drámai fordulatot vehet a világpolitika.

A "Végzet prófétája" aggasztó jóslatot tett - Fotó: YouTube

A jövendőmondó az ősi, pálmalevelekre írt Nadi-kéziratok alapján állítja, hogy a veszélyes időszak már megkezdődött. YouTube-csatornáján megosztott videójában az alábbi kulcsfontosságú eseményekre hívta fel a figyelmet.

Küszöbön a többországos konfliktus

Kritikus zóna: 2026 és 2027 között egy hatalmas, globális riasztási időszak lép életbe.

2026 és 2027 között egy hatalmas, globális riasztási időszak lép életbe. Fokozódó feszültség: augusztusban és szeptemberben a nemzetközi konfliktusok és helyi háborúk intenzívebbé válása várható.

augusztusban és szeptemberben a nemzetközi konfliktusok és helyi háborúk intenzívebbé válása várható. A kritikus pont: 2026 októberére a pálmalevelek szerint egy olyan háború robbanhat ki, amelyben egyszerre akár öt ország is érintett lesz.

Donald Trump életveszélyben?

A látnok egy különös, élénk álomra is hivatkozik, amely közvetlenül az amerikai adminisztrációt érinti. Álmában Donald Trumpot, JD Vance alelnököt és a kormány több tagját látta egy megerősített óvóhelyre bezárkózva.

Bár nukleáris háborút nem vizionál, Hamilton-Parker szerint az álom szimbolikus, és arra utal, hogy a közeljövőben közvetlen életveszély fenyegeti Trumpot és az amerikai vezetés tagjait. A jövendőmondó szerint a jelenlegi feszültségek ellenére Trump végül hatalmon marad, és egy alkotmányosan példátlan, harmadik elnöki ciklust is megkezd majd - írta a Daily Star.