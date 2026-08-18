Meglepő okból tört ki cicaharc egy luxusétteremben – videó

Egy férfi ölébe ülő nő miatt robbanhatott ki a verekedés a Beverly Hills-i Steak 48 étteremben – számolt be róla a TMZ.

Az alkalmazottak próbálták megfékezni a verekedést

Fotó: TMZ

A TMZ-nek két, az összetűzésben érintett nő beszélt a történtekről. Elmondásuk szerint az este békésen kezdődött, egyikük beszélgetésbe elegyedett egy közeli asztalnál ülő férfiakkal, miután meghallotta, hogy arabul beszélnek.

A beszámoló szerint az egyik férfi később felajánlotta, hogy kifizeti a nők számláját. Ezt követően egy másik nő odament a férfiak asztalához, majd leült egyikük ölébe.

Egy kérés után kezdődött a verekedés

Amikor a férfiak távozni készültek, egyikük állítólag arra kérte a két nőt, szóljanak a másik nőnek, hogy álljon fel barátja öléből. A nők azt mondták, továbbították a kérést, ezt követően azonban tettlegességig fajult a helyzet.

Állításuk szerint a másik nő hátulról közelítette meg őket, ütni kezdett és a hajukat tépte. A két nő azt mondta, erre válaszul ők is ütéseket mértek rá. Tagadták ugyanakkor, hogy csoportosan támadtak volna a nőre.

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Az alkalmazottak megpróbáltak közbelépni és véget vetni az összetűzésnek. A beszámoló szerint a rendőrök is a helyszínre érkeztek, az egyik nőt rövid időre megbilincselték, később azonban elengedték.

A Steak 48 egy elegáns Beverly Hills-i étteremként hirdeti magát. A nagy visszhangot kiváltó incidens pontos körülményeiről az érintett nők a felvételek nyilvánosságra kerülése után beszéltek a TMZ-nek.