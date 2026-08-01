Új felfedezés a magas vérnyomás kezelésében: nem elég csak a sót csökkenteni

Egy új jelentés szerint a magas vérnyomás hatékonyabb kezelése érdekében két étrendi változtatást kellene egyszerre alkalmazni: kevesebb nátriumot és több káliumot kellene fogyasztani.

A kutatók szerint a só csökkentése mellett a káliumbevitel növelése is segíthet a vérnyomás szabályozásában

Fotó: F0t0stock / Shutterstock

A Vermonti Egyetem kutatói által készített elemzés szerint a jelenlegi ajánlások túl nagy hangsúlyt helyeznek a sóbevitel csökkentésére, miközben a kálium szerepét gyakran háttérbe szorítják.

A szakértők szerint a két ásványi anyag egymással szoros kapcsolatban áll, ezért nem külön-külön kellene vizsgálni őket, hanem az étrend egészének részeként.

A kálium ellensúlyozhatja a só hatását a magas vérnyomás elleni harcban

A magas nátriumbevitel régóta ismert tényezője a vérnyomás emelkedésének. A kutatók szerint azonban a káliumban gazdag ételek fogyasztása segíthet a szervezet egyensúlyának fenntartásában, és mérsékelheti a túl sok só negatív hatásait.

Naomi Fukagawa, a Vermonti Egyetem professzora szerint az étrendi változtatásokat átfogó módon kell megközelíteni, mivel az egyes tápanyagok hatással vannak egymásra.

A szakértő szerint egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a nátriumbevitel csökkentése mellett a káliumbevitel növelése együtt hatékonyabban segíthet a magas vérnyomás kezelésében.

A legtöbb ember túl kevés káliumot fogyaszt

A kutatás szerint miközben a sófogyasztás sok országban továbbra is meghaladja az ajánlott szintet, a káliumbevitel gyakran jelentősen elmarad az optimálistól.

A kálium természetes forrásai közé tartoznak többek között:

a gyümölcsök,

a zöldségek,

a hüvelyesek,

valamint a tejtermékek.

A szakértők szerint ezeknek az élelmiszereknek a nagyobb arányú fogyasztása hozzájárulhat a vérnyomás kedvezőbb alakulásához.

Az élelmiszeripar előtt is új kihívás áll

A kutatók szerint az élelmiszergyártók számára is lehetőség nyílhat arra, hogy bizonyos termékekben a nátrium egy részét káliumsókkal helyettesítsék.

Ennek azonban vannak korlátai: túl nagy mennyiségű káliumsó hozzáadása megváltoztathatja az ételek ízét, például fémes mellékízt okozhat. Emiatt a gyártóknak egyensúlyt kell találniuk a sócsökkentés és a káliumpótlás között.

A jelentés szerzői szerint a jövőbeli közegészségügyi ajánlásoknak ezért nem kizárólag a sóbevitel mérséklésére kellene épülniük.