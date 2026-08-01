Új felfedezés a magas vérnyomás kezelésében: nem elég csak a sót csökkenteni

Egy új jelentés szerint a magas vérnyomás hatékonyabb kezelése érdekében két étrendi változtatást kellene egyszerre alkalmazni: kevesebb nátriumot és több káliumot kellene fogyasztani.
A Vermonti Egyetem kutatói által készített elemzés szerint a jelenlegi ajánlások túl nagy hangsúlyt helyeznek a sóbevitel csökkentésére, miközben a kálium szerepét gyakran háttérbe szorítják.
A szakértők szerint a két ásványi anyag egymással szoros kapcsolatban áll, ezért nem külön-külön kellene vizsgálni őket, hanem az étrend egészének részeként.
A kálium ellensúlyozhatja a só hatását a magas vérnyomás elleni harcban
A magas nátriumbevitel régóta ismert tényezője a vérnyomás emelkedésének. A kutatók szerint azonban a káliumban gazdag ételek fogyasztása segíthet a szervezet egyensúlyának fenntartásában, és mérsékelheti a túl sok só negatív hatásait.
Naomi Fukagawa, a Vermonti Egyetem professzora szerint az étrendi változtatásokat átfogó módon kell megközelíteni, mivel az egyes tápanyagok hatással vannak egymásra.
A szakértő szerint egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a nátriumbevitel csökkentése mellett a káliumbevitel növelése együtt hatékonyabban segíthet a magas vérnyomás kezelésében.
A legtöbb ember túl kevés káliumot fogyaszt
A kutatás szerint miközben a sófogyasztás sok országban továbbra is meghaladja az ajánlott szintet, a káliumbevitel gyakran jelentősen elmarad az optimálistól.
A kálium természetes forrásai közé tartoznak többek között:
- a gyümölcsök,
- a zöldségek,
- a hüvelyesek,
- valamint a tejtermékek.
A szakértők szerint ezeknek az élelmiszereknek a nagyobb arányú fogyasztása hozzájárulhat a vérnyomás kedvezőbb alakulásához.
Az élelmiszeripar előtt is új kihívás áll
A kutatók szerint az élelmiszergyártók számára is lehetőség nyílhat arra, hogy bizonyos termékekben a nátrium egy részét káliumsókkal helyettesítsék.
Ennek azonban vannak korlátai: túl nagy mennyiségű káliumsó hozzáadása megváltoztathatja az ételek ízét, például fémes mellékízt okozhat. Emiatt a gyártóknak egyensúlyt kell találniuk a sócsökkentés és a káliumpótlás között.
A jelentés szerzői szerint a jövőbeli közegészségügyi ajánlásoknak ezért nem kizárólag a sóbevitel mérséklésére kellene épülniük.
A kutatók úgy vélik, hogy a magas vérnyomás megelőzésében és kezelésében a nátrium csökkentése továbbra is alapvető fontosságú, de ugyanolyan hangsúlyt kell kapnia a káliumbevitel növelésének is.