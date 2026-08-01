Áttörés a rákkutatásban: ez jelezheti évekkel előre a betegséget

A krónikus vérdaganatok hosszú távú vizsgálata során brit kutatók olyan genetikai mintázatokat azonosítottak, amelyek már évekkel a betegség súlyosbodása előtt utalhatnak a későbbi állapotra. Ez lehet az áttörés a vérrák elleni harcban?

Vérrák: évekkel korábban jelezhetik a genetikai változások a veszélyt

A Wellcome Sanger Institute és partnerei által vezetett kutatás szerint a vérsejtek DNS-ének változásai segítséget nyújthatnak a betegségek pontosabb felismerésében, a betegek nyomon követésében és annak meghatározásában, hogy kinél várható a kórkép romlása.

A tanulmányt a Cancer Discovery című szaklapban publikálták, az eredményeket pedig az Amerikai Rákkutató Szövetség (AACR) konferenciáján is bemutatták.

Genetikai családfákat készítettek a vérsejtekről

A kutatók úgynevezett myeloproliferatív neoplazmákat (MPN) vizsgáltak. Ezek ritka, hosszú lefolyású vérdaganatok, amelyek a csontvelőben alakulnak ki, ahol a vérsejtek termelődnek.

A betegség során a csontvelő bizonyos vérsejtekből túl sokat kezd előállítani. Az ilyen betegségek gyakran lassan fejlődnek ki: az első DNS-mutációk akár évtizedekkel korábban megjelenhetnek, majd idővel újabb genetikai eltérések halmozódhatnak fel.

A kutatásban 30 beteget követtek nyomon, akiknél főként MPN-t diagnosztizáltak. A tudósok több mint 450 mintát elemeztek, és csaknem 8000 vérvizsgálat, valamint részletes egészségügyi adatok alapján vizsgálták a betegség alakulását.

A genetikai elemzések segítségével úgynevezett „sejtes családfákat” hoztak létre. Ezek megmutatták, hogyan fejlődtek az egyes vérsejtpopulációk, és miként alakultak ki azok a sejtcsoportok, amelyek később hozzájárulhattak a betegség romlásához.

A kutatók szerint azoknál a betegeknél, akiknek az állapota stabil maradt, a vérsejtek genetikai összetétele kevésbé változott. Ezzel szemben azoknál, akiknél később súlyosbodott a betegség, újabb DNS-elváltozások jelentek meg.

Ez arra utalhat, hogy a betegség rosszabbodásának folyamata már évekkel korábban „beíródhat” a sejtek genetikai állományába.

Nem minden eltérés jelent valódi rákot

A kutatás egyik fontos eredménye az volt, hogy egyes betegeknél megkérdőjelezheti a jelenlegi diagnosztikai gyakorlatot.

A legtöbb MPN-betegség kapcsolatba hozható három gén, a JAK2, a CALR vagy az MPL mutációival. A betegek körülbelül tíz százalékánál azonban egyik ilyen genetikai eltérés sem található meg.

Ezekben az esetekben az orvosok gyakran a csontvelő sejtjeinek vizsgálata alapján állítják fel a diagnózist. A kutatók azonban azt találták, hogy bizonyos esetekben a genetikai mintázatok inkább az életkorral összefüggő természetes változásokra hasonlíthatnak, nem pedig valódi daganatra.