Áttörés a rákkutatásban: ez jelezheti évekkel előre a betegséget

A krónikus vérdaganatok hosszú távú vizsgálata során brit kutatók olyan genetikai mintázatokat azonosítottak, amelyek már évekkel a betegség súlyosbodása előtt utalhatnak a későbbi állapotra. Ez lehet az áttörés a vérrák elleni harcban?
A Wellcome Sanger Institute és partnerei által vezetett kutatás szerint a vérsejtek DNS-ének változásai segítséget nyújthatnak a betegségek pontosabb felismerésében, a betegek nyomon követésében és annak meghatározásában, hogy kinél várható a kórkép romlása.
A tanulmányt a Cancer Discovery című szaklapban publikálták, az eredményeket pedig az Amerikai Rákkutató Szövetség (AACR) konferenciáján is bemutatták.
Genetikai családfákat készítettek a vérsejtekről
A kutatók úgynevezett myeloproliferatív neoplazmákat (MPN) vizsgáltak. Ezek ritka, hosszú lefolyású vérdaganatok, amelyek a csontvelőben alakulnak ki, ahol a vérsejtek termelődnek.
A betegség során a csontvelő bizonyos vérsejtekből túl sokat kezd előállítani. Az ilyen betegségek gyakran lassan fejlődnek ki: az első DNS-mutációk akár évtizedekkel korábban megjelenhetnek, majd idővel újabb genetikai eltérések halmozódhatnak fel.
A kutatásban 30 beteget követtek nyomon, akiknél főként MPN-t diagnosztizáltak. A tudósok több mint 450 mintát elemeztek, és csaknem 8000 vérvizsgálat, valamint részletes egészségügyi adatok alapján vizsgálták a betegség alakulását.
A genetikai elemzések segítségével úgynevezett „sejtes családfákat” hoztak létre. Ezek megmutatták, hogyan fejlődtek az egyes vérsejtpopulációk, és miként alakultak ki azok a sejtcsoportok, amelyek később hozzájárulhattak a betegség romlásához.
A kutatók szerint azoknál a betegeknél, akiknek az állapota stabil maradt, a vérsejtek genetikai összetétele kevésbé változott. Ezzel szemben azoknál, akiknél később súlyosbodott a betegség, újabb DNS-elváltozások jelentek meg.
Ez arra utalhat, hogy a betegség rosszabbodásának folyamata már évekkel korábban „beíródhat” a sejtek genetikai állományába.
Nem minden eltérés jelent valódi rákot
A kutatás egyik fontos eredménye az volt, hogy egyes betegeknél megkérdőjelezheti a jelenlegi diagnosztikai gyakorlatot.
A legtöbb MPN-betegség kapcsolatba hozható három gén, a JAK2, a CALR vagy az MPL mutációival. A betegek körülbelül tíz százalékánál azonban egyik ilyen genetikai eltérés sem található meg.
Ezekben az esetekben az orvosok gyakran a csontvelő sejtjeinek vizsgálata alapján állítják fel a diagnózist. A kutatók azonban azt találták, hogy bizonyos esetekben a genetikai mintázatok inkább az életkorral összefüggő természetes változásokra hasonlíthatnak, nem pedig valódi daganatra.
Ez azt jelentheti, hogy egyes embereket jelenleg tévesen sorolnak a vérdaganatos betegek közé, és esetenként akár olyan kezelést is kaphatnak, amelyre valójában nincs szükségük.
Korábban felismerhetővé válhat a vérrák romlása
A kutatók szerint a jövőben a rendszeres genetikai ellenőrzések új lehetőséget teremthetnek a vérrák kezelésében.
A DNS-vizsgálatok segítségével az orvosok hamarabb felismerhetik azokat a betegeket, akiknél nagyobb a kockázata annak, hogy állapotuk súlyosbodik. Emellett pontosabbá válhat a diagnózis, és elkerülhető lehet a stabil állapotú betegek felesleges kezelése.
Daniel Leongamornlert, a Wellcome Sanger Institute kutatója szerint a hosszú távú követés lehetővé tette annak megfigyelését, hogyan változnak a vérsejtek genetikai tulajdonságai az idő múlásával.
Jyoti Nangalia, a kutatás vezető szerzője szerint az eredmények segíthetnek abban, hogy az orvosok jobb megfigyelési stratégiákat dolgozzanak ki, és hamarabb felismerjék azokat a betegeket, akiknél nagyobb a veszélye a betegség előrehaladásának.
A kutatás egyik résztvevője, a 77 éves Alan Everitt több mint három évtizede él vérdaganattal. 1992-ben esszenciális trombocitémiát diagnosztizáltak nála, később azonban mielofibrózis alakult ki nála, amely a csontvelő hegesedésével jár.
A férfi szerint reméli, hogy a kutatás segít a jövőbeli betegeknek abban, hogy pontosabb kezelést és korábbi segítséget kapjanak.