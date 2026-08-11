Két magyar férfit tartóztattak le Lengyelországban veszélyes hulladék szállítása miatt

A veszélyes hulladékot szállító két férfit július 13-án vették őrizetbe a Kis-lengyelországi vajdaságban, a lengyel-szlovák határhoz közeli Frycowa településen végzett közúti ellenőrzés során – közölte kedden a lengyel sajtó az újszandeci kerületi ügyészség közlésére hivatkozva.

A feltartóztatott kamion rakterében veszélyes hulladékot szállítottak - Illusztráció

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A feltartóztatott kamion rakterében a vám- és adóhatóság többek között fémhulladékot, autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, üzemanyagokat tartalmazó hengertömböket, valamint csatornahálózati elemeket talált.

A részletes vizsgálat megerősítette, hogy a rakomány veszélyes hulladéknak minősül, amelynek szállítására különleges szabályozások vonatkoznak.

A járműben összesen három magyar állampolgár utazott, egyiküket tanúként hallgatták ki – írja az MTI. A másik kettő ellen az ügyészség vádat emelt amiatt, hogy a hulladékot törvénytelenül szállították a határon át.

Bomló állattetemekből, ürülékből és veszélyes hulladékból álló lerakatot találtak Pest vármegyében

Több mint 100 köbméternyi, a környezetet és az emberi egészséget is súlyosan veszélyeztető szemetet halmoztak fel ismeretlenek Nagykátán. A Pest Vármegyei Főügyészség azonnal intézkedett az illegális hulladéklerakat ügyében.