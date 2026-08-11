Káosz a repülőn, a vészkijáratot akarta kinyitni az utas 9000 méter magasan

Káosz tört ki egy Kuala Lumpurból Indiába tartó repülőgépen, miután egy utas állítólag megpróbálta kinyitni a vészkijáratot mintegy 30 ezer láb, vagyis több mint 9000 méter magasan.

9000 méter magasan akarta kinyitni a repülő vészkijáratát.

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Megpróbálta kinyitni a vészkijáratot repülés közben

A 36 éves indiai Jamsheer Athanikkal egy Batik Air járatán utazott, amikor a rendőrség szerint minden előzmény nélkül megrongálta a vészkijárat ablakának paneljét, majd fenyegetni kezdte azokat, akik megpróbálták megállítani.

Az utast végül az utasok és a személyzet együtt fékezte meg, kábelkötegelővel rögzítették, a pilóta pedig visszafordult Malajziába.

A történtekről készült felvételeken látható, ahogy az utasok megpróbálják megakadályozni a férfit.

Athanikkal a rendőrség letartóztatta, és többek között emberölési kísérlettel is gyanúsítják. A hatóságok szerint a férfi azt mondta, egyszerűen „úgy érezte”, hogy ki akarja nyitni a vészkijáratot.

A rendőröknek később állítólag azt mondta, hogy a repülőút közben úgy érezte, meg akar halni.

A hatóságok vizsgálják a férfi indítékát és mentális állapotát. A nyomozás során azt is megvizsgálják, milyen további lépéseket tehetnek vele szemben a repülés biztonságának veszélyeztetése miatt.