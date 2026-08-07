Heves viharok csaptak le Ausztriára: utcák kerültek víz alá, helikopter mentette a túrázókat - videó

Ausztria több térségében is súlyos károkat okoztak a csütörtöki heves zivatarok és felhőszakadások. A vihar miatt patakok léptek ki a medrükből, sárlavinák zárták el az utakat, több embert pedig rendőrségi helikopterrel kellett kimenteni. A csapadék ugyanakkor a Duna vízgyűjtő területe szempontjából is fontos, miután a folyó rendkívül alacsony vízállása már a hajózást is komolyan nehezíti.

Viharfelhők gyülekeznek Salzburg felett.

Fotó: BARBARA GINDL / AFP

Patakok öntöttek el településeket, túrázókat mentettek helikopterrel

A Salzburg tartományi Uttendorfban a Tobersbach-patak kilépett a medréből, az utcákon hömpölygő víz épületeket rongált meg, pincéket öntött el és utakat tett járhatatlanná. A vihar után a tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a torlaszok felszámolásán és a patak medrének szabaddá tételén.

A közeli Stuhlfeldenben is jelentős károk keletkeztek, miután egy hordalékkal eltorlaszolt patak kiöntött. Több ház megsérült, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.

Bad Gastein közelében sárlavinák hidakat sodortak el és utakat zártak el, ezért 11 ember rekedt egy hegyi menedékháznál.

A rendőrségi helikopter hat túrázót kimentett, a menedékház személyzete egyelőre a helyszínen maradt. A térségben az áramellátás is megszakadt.

A Duna vízállására is hatással lehet

Mint arról tegnap beszámoltunk, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a Duna magyarországi szakaszán jelenleg 11 szállodahajó várakozik, a teherhajók többsége pedig az alacsony vízállás miatt nem közlekedik. A probléma nemcsak Magyarországot érinti: a Duna teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán nehezíti a nagy merülésű hajók közlekedését. Az Ausztriában lehullott csapadék a következő napokban hozzájárulhat a Duna vízszintjének emelkedéséhez, bár ennek mértéke egyelőre nem ismert.