Halálos vihar pusztított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, három hajó is elsüllyedt

A helyi beszámolók szerint a vihar következményeképpen egy férfit eszméletlen állapotban emeltek ki a tengerből egy mentőhelikopter segítségével a sziget délkeleti részén, a Cape Greco közelében. A férfit később a kórházban halottnak nyilvánították. Két túlélőt kórházban ápolnak.

Halálos vihar pusztított Cipruson, hajók kerültek a sziklák közé.

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Halálos vihar csapott le Ciprusra, hajók süllyedtek el

A vihar komoly károkat okozott Cipruson. A heves esőzés és az erős szél több utcát elöntött, földcsuszamlásokat indított el, és számos fát is kidöntött.

Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

A tűzoltóság rengeteg segélykérést kapott a viharral összefüggő károk miatt. A legtöbb beavatkozás a főváros, Nicosia környékén vált szükségessé.

A tengeren különösen veszélyes körülmények alakultak ki, a hatalmas hullámok és az erős szél miatt a hajók könnyen elveszíthették az irányítást. A hatóságok a mentési munkálatok során több egységet is bevetettek.