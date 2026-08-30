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vihar

Halálos vihar pusztított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, három hajó is elsüllyedt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy ember meghalt, hatot pedig sikerült kimenteni, miután a heves vihar és a felkorbácsolt tenger három hajót is a szikláknak sodort Ciprus partjainál.
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viharcipruskórház

A helyi beszámolók szerint a vihar következményeképpen egy férfit eszméletlen állapotban emeltek ki a tengerből egy mentőhelikopter segítségével a sziget délkeleti részén, a Cape Greco közelében. A férfit később a kórházban halottnak nyilvánították. Két túlélőt kórházban ápolnak.

vihar
Halálos vihar pusztított Cipruson, hajók kerültek a sziklák közé.
Fotó: Shutterstock

Halálos vihar csapott le Ciprusra, hajók süllyedtek el

A vihar komoly károkat okozott Cipruson. A heves esőzés és az erős szél több utcát elöntött, földcsuszamlásokat indított el, és számos fát is kidöntött.

A tűzoltóság rengeteg segélykérést kapott a viharral összefüggő károk miatt. A legtöbb beavatkozás a főváros, Nicosia környékén vált szükségessé.

A tengeren különösen veszélyes körülmények alakultak ki, a hatalmas hullámok és az erős szél miatt a hajók könnyen elveszíthették az irányítást. A hatóságok a mentési munkálatok során több egységet is bevetettek.

 

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