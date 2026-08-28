Hatalmas szupercella csapott le: óriási jégdarabok és 145 km/órás szél pusztított - videó

Szupercella söpört végig Franciaországon, Svájcon és Olaszországon. A heves zivatarokat óriási jégdarabok, özönvízszerű esőzés és akár 145 km/órás széllökések kísérték, több helyen komoly viharkárokat okozva – adta hírül a Daily Mail.

Jégdarabokkal ostromolta Európát a hatalmas vihar: a 145 km/órás széllökések fákat hajlítottak meg, autók szélvédőit törték be, Párizsban pedig egy vonat ablakát is beszakították.

Fotó: ALEXANDER WOLF / AFP

A szélsőséges időjárás azután érkezett, hogy Európát hetekig tartó hőhullámok sújtották. A tartós forróság erdőtüzeket és súlyos aszályt okozott, több folyó vízszintje pedig rekordalacsonyra süllyedt.

Embereket döntött fel az orkán erejű szél

A Párizstól keletre fekvő Seine-et-Marne régióban olyan erős volt a szél, hogy az emberek is alig tudtak közlekedni. Egy üzletben készült felvételen egy férfi látható, amint elesik, miközben megpróbál bejutni a szupermarketbe.

Massive supercell storm hits France, Italy and Switzerland with hail smashing windows and ferocious 90mph winds leaving trail of destruction https://t.co/OynteMHQm4 — Daily Mail (@DailyMail) August 28, 2026

Vitry-sur-Seine-ben a szél szinte derékszögben hajlította meg a fákat, miközben az eső vízszintesen zúdult végig az utcákon.

A significant multi-cell and supercell thunderstorm outbreak affected northern, central, and eastern France on August 27.



Devastating hail, intense rainfall, damaging winds, and flooding wreaked havoc from Île-de-France to Franche-Comté, causing significant damage. pic.twitter.com/SbBXtLnIB9 — ofgministries.com (@OFGProphetic) August 28, 2026

A jégeső sem kímélte az autósokat Franciaországban. A Besançon közelében húzódó A36-os autópályán egy sofőr szélvédőjét is betörték a hatalmas jégdarabok. Egy másik felvételen pedig az látható, ahogy letört faágak repülnek az úton és autókra zuhannak.

Footage circulating online claims to show a powerful supercell thunderstorm trapping several thousand motorists on the A36 highway near Besançon, France, this after giant hailstones reportedly shattered windshields and left numerous vehicles immobilized. The clip shows drivers… pic.twitter.com/6ye1MMaQhT — Hype Pakistan (@HypePakistan) August 28, 2026

Vonatablakot tört be a vihar

Párizsban egy vonaton is rémisztő jelenetek játszódtak le.

A vihar ereje betörte az egyik ablakot, a kocsiba pedig azonnal bezúdult az eső és a jég. A megrémült utasok sikoltozva húzódtak el a betört ablaktól.

Svájc északi részén golflabda méretű jégdarabok záporoztak a házakra.

Észak-Olaszországban a Piemont és Lombardia régiót heves esőzés, jégeső, gyakori villámlás és erős széllökések fenyegették.

Több tízezer ember halhatott meg a hőhullámok miatt

A viharok egy szélsőséges nyarat követtek Európában. A hetekig tartó hőhullámok a becslések szerint mintegy 180 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak a termelékenység visszaesése, valamint a mezőgazdaságot, az energiaellátást és a közlekedést érintő fennakadások miatt.

A hőségnek súlyos emberi ára is lehetett:

Európában akár 36 ezer haláleset is összefügghetett a hőhullámokkal.

Németországban volt a legmagasabb a hőséghez köthető többlethalálozás: a becslések szerint mintegy 14 ezer ember halhatott meg a forróság miatt. Június végén, egyetlen hét alatt körülbelül 9600 hőséghez köthető halálesetet regisztrálhattak.

Franciaországban mintegy 7300 halálesetet hoztak összefüggésbe a szélsőséges hőséggel.