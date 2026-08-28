Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Visszaütött Magyar Péter vádaskodása: Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor

Fontos

Elindulhat a svéd hadsereg az orosz határhoz, valami készül

vihar

Hatalmas szupercella csapott le: óriási jégdarabok és 145 km/órás szél pusztított - videó

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Óriási jégdarabok záporoztak, fákat csavart ki a szél, egy vonat ablakát pedig betörte a vihar. Hatalmas szupercella csapott le Franciaországra, Svájcra és Olaszországra, a széllökések helyenként a 145 km/órát is elérték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vihareurópábanóriási jégdarabok

Szupercella söpört végig Franciaországon, Svájcon és Olaszországon. A heves zivatarokat óriási jégdarabok, özönvízszerű esőzés és akár 145 km/órás széllökések kísérték, több helyen komoly viharkárokat okozva – adta hírül a Daily Mail

vihar
Jégdarabokkal ostromolta Európát a hatalmas vihar: a 145 km/órás széllökések fákat hajlítottak meg, autók szélvédőit törték be, Párizsban pedig egy vonat ablakát is beszakították.
Fotó: ALEXANDER WOLF / AFP

A szélsőséges időjárás azután érkezett, hogy Európát hetekig tartó hőhullámok sújtották. A tartós forróság erdőtüzeket és súlyos aszályt okozott, több folyó vízszintje pedig rekordalacsonyra süllyedt.

Embereket döntött fel az orkán erejű szél

A Párizstól keletre fekvő Seine-et-Marne régióban olyan erős volt a szél, hogy az emberek is alig tudtak közlekedni. Egy üzletben készült felvételen egy férfi látható, amint elesik, miközben megpróbál bejutni a szupermarketbe.

 Vitry-sur-Seine-ben a szél szinte derékszögben hajlította meg a fákat, miközben az eső vízszintesen zúdult végig az utcákon.

A jégeső sem kímélte az autósokat Franciaországban. A Besançon közelében húzódó A36-os autópályán egy sofőr szélvédőjét is betörték a hatalmas jégdarabok. Egy másik felvételen pedig az látható, ahogy letört faágak repülnek az úton és autókra zuhannak.

Vonatablakot tört be a vihar

Párizsban egy vonaton is rémisztő jelenetek játszódtak le.

 A vihar ereje betörte az egyik ablakot, a kocsiba pedig azonnal bezúdult az eső és a jég. A megrémült utasok sikoltozva húzódtak el a betört ablaktól.

Svájc északi részén golflabda méretű jégdarabok záporoztak a házakra. 

Észak-Olaszországban a Piemont és Lombardia régiót heves esőzés, jégeső, gyakori villámlás és erős széllökések fenyegették.

Több tízezer ember halhatott meg a hőhullámok miatt

A viharok egy szélsőséges nyarat követtek Európában. A hetekig tartó hőhullámok a becslések szerint mintegy 180 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak a termelékenység visszaesése, valamint a mezőgazdaságot, az energiaellátást és a közlekedést érintő fennakadások miatt.

A hőségnek súlyos emberi ára is lehetett: 

Európában akár 36 ezer haláleset is összefügghetett a hőhullámokkal.

Németországban volt a legmagasabb a hőséghez köthető többlethalálozás: a becslések szerint mintegy 14 ezer ember halhatott meg a forróság miatt. Június végén, egyetlen hét alatt körülbelül 9600 hőséghez köthető halálesetet regisztrálhattak.

Franciaországban mintegy 7300 halálesetet hoztak összefüggésbe a szélsőséges hőséggel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!