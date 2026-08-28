Hatalmas szupercella csapott le: óriási jégdarabok és 145 km/órás szél pusztított - videó

Szupercella söpört végig Franciaországon, Svájcon és Olaszországon. A heves zivatarokat óriási jégdarabok, özönvízszerű esőzés és akár 145 km/órás széllökések kísérték, több helyen komoly viharkárokat okozva – adta hírül a Daily Mail.
A szélsőséges időjárás azután érkezett, hogy Európát hetekig tartó hőhullámok sújtották. A tartós forróság erdőtüzeket és súlyos aszályt okozott, több folyó vízszintje pedig rekordalacsonyra süllyedt.
Embereket döntött fel az orkán erejű szél
A Párizstól keletre fekvő Seine-et-Marne régióban olyan erős volt a szél, hogy az emberek is alig tudtak közlekedni. Egy üzletben készült felvételen egy férfi látható, amint elesik, miközben megpróbál bejutni a szupermarketbe.
Vitry-sur-Seine-ben a szél szinte derékszögben hajlította meg a fákat, miközben az eső vízszintesen zúdult végig az utcákon.
A jégeső sem kímélte az autósokat Franciaországban. A Besançon közelében húzódó A36-os autópályán egy sofőr szélvédőjét is betörték a hatalmas jégdarabok. Egy másik felvételen pedig az látható, ahogy letört faágak repülnek az úton és autókra zuhannak.
Vonatablakot tört be a vihar
Párizsban egy vonaton is rémisztő jelenetek játszódtak le.
A vihar ereje betörte az egyik ablakot, a kocsiba pedig azonnal bezúdult az eső és a jég. A megrémült utasok sikoltozva húzódtak el a betört ablaktól.
Svájc északi részén golflabda méretű jégdarabok záporoztak a házakra.
Észak-Olaszországban a Piemont és Lombardia régiót heves esőzés, jégeső, gyakori villámlás és erős széllökések fenyegették.
Több tízezer ember halhatott meg a hőhullámok miatt
A viharok egy szélsőséges nyarat követtek Európában. A hetekig tartó hőhullámok a becslések szerint mintegy 180 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak a termelékenység visszaesése, valamint a mezőgazdaságot, az energiaellátást és a közlekedést érintő fennakadások miatt.
A hőségnek súlyos emberi ára is lehetett:
Európában akár 36 ezer haláleset is összefügghetett a hőhullámokkal.
Németországban volt a legmagasabb a hőséghez köthető többlethalálozás: a becslések szerint mintegy 14 ezer ember halhatott meg a forróság miatt. Június végén, egyetlen hét alatt körülbelül 9600 hőséghez köthető halálesetet regisztrálhattak.
Franciaországban mintegy 7300 halálesetet hoztak összefüggésbe a szélsőséges hőséggel.