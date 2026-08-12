Pusztító viharok csaptak le az Egyesült Államok középnyugati részére

Indiana állam Geneva városában egy négyéves gyermek veszítette életét, amikor egy fa zuhant otthonukra - olvasható a viharokkal kapcsolatos rendőrségi közleményben. Az állam egy másik településén vizsgálják, hogy egy halálos áldozatot követelő lakásrobbanásban szerepet játszott-e a károkat okozó viharos időjárás.
Halálos áldozatokat követeltek a viharok az USA-ban
Mike DeWine, Ohio állam kormányzója arról számolt be, hogy egy kistelepülésen az elárasztott utak miatt a mentők nem értek ki egy beteghez, aki ezért életét vesztette. A politikus közölte, hogy a Nemzeti Gárda katonáit is bevetették a viharokhoz kapcsolódó mentési feladatokra.
Az Ohio állambeli Cleveland közelében egy börtönlétesítményt ért villámcsapás következtében 16 fogvatartott sérült meg - közölte a büntetésvégrehajtási intézmény. Állapotukról egyelőre nem adtak hírt.
Chicago térségéből az amerikai meteorológiai szolgálat három tornádó, azaz pusztító erejű forgószél kialakulásáról adott ki jelentést.
A szerda reggeli adatok szerint 700 ezer háztartásban volt áramszünet Indiana, Illinois, Ohio és Kentucky államban az ítéletidő okozta károk miatt.
Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódnak a jelentős esőzések a középnyugat államaiban, valamint az Appalache-hegység középső részén, ami növeli jelentősebb árvizek kialakulásának esélyét.