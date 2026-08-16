Sárlavinák, kigyulladt templomtorony – pusztító viharok csaptak le Franciaországra

Heves viharok vonultak végig szombaton Délnyugat-Franciaország több térségén. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, jégeső és intenzív villámtevékenység kísérte, a hegyvidéki területeken pedig sárlavinák alakultak ki.

A viharok idején villám csapott a Saint-Salvadou-i templomba, amelynek tornya kigyulladt

Fotó: MeteoAveyron/Facebook

A Météo-France már szombat délután arra figyelmeztetett, hogy erősebb zivatarok alakulhatnak ki Albi térségében és a Toulouse környéki síkság északkeleti részén. Az előrejelzés szerint a zivatarok Agen, Gers, Quercy és Périgord térségén keresztül Landes és Gironde felé haladhattak tovább. Narancssárga riasztást ugyanakkor nem rendeltek el, bár helyenként jégeső kialakulásával is számoltak.

Sárlavinák zúdultak le a Pireneusokban

A heves esőzések következtében jelentős sárlavinák alakultak ki az andorrai Pas de la Casa síközpontban. A közösségi oldalakon közzétett felvételeken nagy mennyiségű sár és víz hömpölygése látható.

Hasonló jelenséget észleltek nyugatabbra, a franciaországi Tourmalet-hágó térségében is. A La Dépêche beszámolója szerint Hautes-Pyrénées megyében több utat le kellett zárni, egyebek mellett La Mongie környékén.

Több ezer villámcsapást regisztráltak a viharok idején

Hérault megyében szombat délután jégeső alakult ki, Tarn-et-Garonne területén pedig 70 milliméter csapadék hullott. Utóbbi térségben kevesebb mint egy óra alatt mintegy 2500 villámcsapást regisztráltak. Corrèze, Lot-et-Garonne és Dordogne megyét szintén érintette a zivataros időjárás.

Aveyron megyében villám csapott egy templomba. A Villefranche-de-Rouergue-tól délre fekvő Saint-Salvadou településen a templomtorony kigyulladt, a tűz oltásához tűzoltók vonultak a helyszínre.