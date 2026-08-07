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Viharos szél, heves esőzés: 9 éves gyermek életét követelte a vihar

7 órája
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A viharos széllökésekkel kísért heves esőzések miatt rendkívüli állapotot vezettek csütörtök éjjel Oroszország szmolenszki régiójának hatóságai.
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A viharban a legnagyobb károkat Szmolenszk szenvedte el, itt egy kilencéves gyermek és egy 66 éves nő életét vesztette.

Kilencéves gyermek és egy nő is életét vesztette a viharban
Kilencéves gyermek és egy nő is életét vesztette a viharban / Fotó: Unsplash

Ezt okozta még a vihar

A város körzetében 15 ezer fogyasztó maradt áram nélkül és 34 távvezeték rongálódott meg. A vihar következményeinek felszámolására 42 mentőcsapatot vonultattak fel, összesen 128 szakemberrel és 51 járművel. Szmolenszkben folyik az utak megtisztítása és a kidőlt fák eltávolítása, amihez traktorokat, rakodógépeket, billenős teherautókat és egyéb közműgépeket mozgósítottak - írja az MTI.

Az orosz vészhelyzeti minisztérium szerint pénteken is vihar várható.

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