Viharos szél, heves esőzés: 9 éves gyermek életét követelte a vihar

A viharban a legnagyobb károkat Szmolenszk szenvedte el, itt egy kilencéves gyermek és egy 66 éves nő életét vesztette.

Kilencéves gyermek és egy nő is életét vesztette a viharban / Fotó: Unsplash

Ezt okozta még a vihar

A város körzetében 15 ezer fogyasztó maradt áram nélkül és 34 távvezeték rongálódott meg. A vihar következményeinek felszámolására 42 mentőcsapatot vonultattak fel, összesen 128 szakemberrel és 51 járművel. Szmolenszkben folyik az utak megtisztítása és a kidőlt fák eltávolítása, amihez traktorokat, rakodógépeket, billenős teherautókat és egyéb közműgépeket mozgósítottak - írja az MTI.

Az orosz vészhelyzeti minisztérium szerint pénteken is vihar várható.