117 éves lett a világ legidősebb embere, aki nem kertelt: ezt mondta III. Károlynak

Ethel Caterham, a világ legidősebb élő embere ma, pénteken ünnepli 117. születésnapját. Az elmúlt év számára különösen emlékezetes volt: többek között lámát simogatott, és találkozott III. Károly brit királlyal is, aki még a kezét is megfogta – adta hírül az indy100.

A 2024. augusztus 21-én készült fotón Ethel Caterham, a világ legidősebb embere látható, amint 115. születésnapját ünnepli a Londontól délnyugatra fekvő Lightwaterben.

Fotó: GEORGE ARCHER / AFP

A király is meglátogatta

A Surreyben, Lightwaterben található Hallmark Lakeview Care Home lakója ma családja és barátai körében ünnepli 117. születésnapját.

Caterham asszony közleményében megköszönte a születésnapi jókívánságokat, és elárulta, hogy 117 évesen is számos különleges élményben volt része az elmúlt évben. Lámát simogatott, és még III. Károly király kezét is megfoghatta.

Csodálatos napot töltök a családommal és a barátaimmal, és már alig várom, mit hoz a következő év

– fogalmazott.

III. Károly tavaly szeptemberben kereste fel Caterhamet, nem sokkal a 116. születésnapja után. A találkozón az idős asszony még a király fiatalkorát is felidézte, amikor Károlyt 21 évesen Wales hercegévé avatták.

Minden lány beléd volt szerelmes, és hozzád akart menni feleségül.

– mondta neki Caterham.

A 117 éves asszony 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, öt évvel az első világháború kitörése előtt. Nyolc testvér közül ő volt a második legfiatalabb, és ő az utolsó élő ember, aki még VII. Eduárd uralkodása alatt született.

A világ legidősebb embere 97 éves koráig vezetett

Caterham 18 évesen Indiába utazott, ahol egy katonacsaládnál dolgozott, később pedig férjével, Normannal Gibraltáron és Hongkongban is élt. Hongkongban óvodát alapított, miközben két lányát is felnevelte. Mindketten édesanyjuk előtt hunytak el.

Az idős asszony egészen 97 éves koráig vezetett autót, százéves kora után is rendszeresen bridzsezett, és 110 évesen a koronavírust is túlélte.

2025 áprilisában lett a világ legidősebb élő embere a 116 éves brazil apáca, Inah Canabarro Lucas halála után. A valaha élt legidősebb ember rekordját továbbra is a francia Jeanne Calment tartja, aki 122 évet és 164 napot élt.