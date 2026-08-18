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Ötvenedik alkalommal rendezték meg a világ legrondább kutyája versenyt – galéria

49 perce
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Ötvenedik alkalommal rendezték meg Kaliforniában A világ legrondább kutyája versenyt, amelynek célja az örökbefogadás népszerűsítése is. Az idei győztes Jinny Lu, egy hatéves mopsz lett.
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rondaversenykutya

Jinny Lu, egy hatéves mopsz lett idén a világ legrondább kutyája. A hagyományos versenyt augusztus 14-én rendezték meg a kaliforniai Santa Rosában található Sonoma Megyei Rendezvényközpontban, az esemény fennállásának 50. évfordulóján – számolt be róla a San Francisco Chronicle.

A világ legrondább kutyája versenyt a hatéves Jinny Lu nyerte A világ legrondább kutyája címet a hatéves Jinny Lu nyerte el Fotó: JOSH EDELSON / AFP Jennie Leu, a Pug rescue, celebrates with its ownwer after winning the World’s Ugliest Dog Contest at the Sonoma County Fairgrounds in Santa Rosa, California, on August 14, 2026. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
A világ legrondább kutyája versenyt a hatéves Jinny Lu nyerte
Fotó: JOSH EDELSON / AFP

A Mendocino megyében élő Jinny Lu hosszú, kilógó nyelvével, feltűnő szemeivel és erősen ráncos arcával győzte meg a zsűrit. A mopsz negyedik alkalommal indult a versenyen, 2025-ben pedig már közel került a győzelemhez, akkor a második helyen végzett.

Gazdája, Michelle Grady a győzelemért 5000 dolláros pénzdíjat kapott.

World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
US-ANIMAL-DOG-CONTEST
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
US-ANIMAL-DOG-CONTEST
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
World's Ugliest Dog' contest 2026 in California
US-ANIMAL-DOG-CONTEST
US-ANIMAL-DOG-CONTEST
Galéria: A világ legrondább kutyája verseny: Mutatjuk a győztest
Fotó: AFP
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A világ legrondább kutyája verseny: Mutatjuk a győztest

A világ legrondább kutyája nehéz körülmények közül került új otthonába

Jinny Lu története jóval a verseny előtt kezdődött. A szervezők tájékoztatása szerint a kutyát Dél-Korea hegyeiben, fagyos időben találták meg egy faládában. Állatvédők mentették meg, később pedig az Egyesült Államokba került. Mintegy négy éve fogadták örökbe, jelenleg gazdájával a kaliforniai Ukiahban él.

A második helyen a tízéves Pinky, egy albínó csivava–törpespicc keverék végzett, aki 3000 dollárt kapott. A kutya korábban egy menhelyen élt és bőrbetegséggel küzdött, az idei volt az első szereplése a versenyen. A harmadik helyet a kétéves Otto szerezte meg. A kétoldali ajak-, állkapocs- és szájpadhasadékkal született csivavakeverék 2000 dolláros pénzdíjat kapott – számolt be róla a Welt.

A kutyáknak a színpadon, közönség előtt kellett bemutatkozniuk. A zsűri a külső megjelenés mellett az állatok személyiségét és a nézők reakcióját is figyelembe vette a döntés során.

A verseny az örökbefogadásra is felhívja a figyelmet

A rendezvény szervezői hangsúlyozzák, hogy a verseny elnevezése ellenére nem a különleges külsejű kutyák kigúnyolása a cél. Az ötven éve megrendezett eseménnyel az állatok egyediségére, valamint a mentett kutyák örökbefogadásának fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A versenyzők közül sokan menhelyekről vagy rossz körülmények közül kerültek új gazdájukhoz.

A 2025-ös versenyt Petunia, egy szinte teljesen szőrtelen francia bulldog–angol bulldog keverék nyerte, akit korábban egy Las Vegas-i szaporítótól mentettek meg – írta a People.

Jinny Lu a győzelem után New Yorkba is elutazhat gazdájával, ahol az NBC egyik reggeli műsorában mutatják be.

 

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