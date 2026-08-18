Ötvenedik alkalommal rendezték meg a világ legrondább kutyája versenyt – galéria

A világ legrondább kutyája nehéz körülmények közül került új otthonába

Jinny Lu története jóval a verseny előtt kezdődött. A szervezők tájékoztatása szerint a kutyát Dél-Korea hegyeiben, fagyos időben találták meg egy faládában. Állatvédők mentették meg, később pedig az Egyesült Államokba került. Mintegy négy éve fogadták örökbe, jelenleg gazdájával a kaliforniai Ukiahban él.

A második helyen a tízéves Pinky, egy albínó csivava–törpespicc keverék végzett, aki 3000 dollárt kapott. A kutya korábban egy menhelyen élt és bőrbetegséggel küzdött, az idei volt az első szereplése a versenyen. A harmadik helyet a kétéves Otto szerezte meg. A kétoldali ajak-, állkapocs- és szájpadhasadékkal született csivavakeverék 2000 dolláros pénzdíjat kapott – számolt be róla a Welt.

A kutyáknak a színpadon, közönség előtt kellett bemutatkozniuk. A zsűri a külső megjelenés mellett az állatok személyiségét és a nézők reakcióját is figyelembe vette a döntés során.

A verseny az örökbefogadásra is felhívja a figyelmet

A rendezvény szervezői hangsúlyozzák, hogy a verseny elnevezése ellenére nem a különleges külsejű kutyák kigúnyolása a cél. Az ötven éve megrendezett eseménnyel az állatok egyediségére, valamint a mentett kutyák örökbefogadásának fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A versenyzők közül sokan menhelyekről vagy rossz körülmények közül kerültek új gazdájukhoz.

A 2025-ös versenyt Petunia, egy szinte teljesen szőrtelen francia bulldog–angol bulldog keverék nyerte, akit korábban egy Las Vegas-i szaporítótól mentettek meg – írta a People.