Titkos kísérlettel a jövőbe jutott? Ekkor jön el a világvége egy önmagát időutazónak valló férfi szerint

Egy Edward nevű, önmagát időutazónak valló férfi szerint eljön a világvége.

Edward állítólag 2004-ben vett részt egy Los Angeles-i titkos kísérletben.

Egy állítólagos időgép évezredekkel későbbre repítette, amikor minden víz alatt volt.

Olyan felvétel került napvilágra, amelynek tartalmára talán senki sem áll készen. Egy magát csak Edwardnak nevező férfi egy titkos találkozón mutatta meg, hogy mi vár ránk évezredekkel később. Azt állítja, hogy járt a távoli jövőben, ahol már rég bekövetkezett a világvége, amiről fényképet is készített.

Egy önmagát időutazónak valló férfi állítja, látta, hogy mi vár ránk a világvége után. Fotó: Shutterstock AI Generator / Shutterstock

Valóban összeomlás és világvége vár az emberiségre?

Egyszerre sokkoló és földbe gyökerező érzés látni Edward fotóját. Ez az egyetlen kép, amelyen nem a múlt, hanem állítólag a sötét jövő elevenedik meg. A titokzatos időutazó állítja: elkerülhetetlen a jelenleg ismert civilizációnk pusztulása.

A brit sajtó munkatársai a férfi nyomába eredtek, a szálak pedig egy örmény kisvárosba vezették őket. Edward azt mondta nekik, hogy 2004-ben részt vett egy szigorúan titkos Los Angeles-i kísérletben, amelynek során sikerült átlépnie a tér-idő korlátait. Ma már tudja, hogy az időutazás lehetséges. Állítása szerint ő az 5000-es években kötött ki, a feladata pedig az volt, hogy dokumentálja az ott látottakat. Így készült el egy olyan fotó, amelyre nincs racionális magyarázat – már ha nem átverésről van szó.

A felvételen az látszik, hogy a hajdani metropolisz, Los Angeles már a múlté, a modern felhőkarcolók helyett egy letűnt kor romjai bújnak meg mélyen a víz alatt. Edward eltorzított hangon, az arcát elfedve mesélte el, hogy amikor megérkezett a távoli jövőbe, pontosan miket látott.

Egy hatalmas fa platformon álltam. A házak és az épületek is mind fából készültek. Rájöttem, hogy ez ugyanaz a Los Angeles, csak víz alatt van

– emlékezett vissza.

Így élnek az emberek a világvége után

Edward szerint a bolygó a klímaváltozás miatt néz majd ki úgy, ahogy a képen. A globális felmelegedés hatására a sarki jégsapkák teljesen elolvadnak, az óceánok szintje drasztikusan megemelkedik, és a szárazföld teljesen eltűnik. A civilizációnk szinte teljesen összeomlik, de szerencsére lesznek, akik túlélik a világvégét. A túlélő utódaink a hullámok alá költöznek, és mesterséges struktúrákban élnek. A férfi szerint a története és a kép hátborzongató bizonyíték a jövőből, amit figyelmeztetésként kellene kezeljünk. Kérdés, hogy higgyünk-e neki vagy sem?