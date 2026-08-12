Épp a barátait filmezte, amikor villám csapott belé

Egyetlen pillanat alatt életveszélyes helyzetbe került egy ohiói golfozó, amikor villám csapott le mellette a golfpályán. Chris Schiavone éppen a barátait filmezte a heves viharban, amikor a villámcsapás a kamera előtt történt.

Életveszélyes pillanat a golfpályán, villám csapott a férfiba.

Fotó: RODOLFO RIVERA / NOTIMEX

Villám csapott a golfozóba, mindent videóra vett

Schiavone a saját golfkocsijában ült egy esernyő alatt, miközben barátai a szakadó esőben próbálták megóvni felszerelésüket. A férfi még nevetett rajtuk, amikor hirtelen hatalmas villám csapott le, és egy pillanatra lángok világították meg a kamera képét.

A csattanás után Schiavone láthatóan elejtette a telefonját. Később elmondta, hogy a villám a karját találta el, de csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egymillióból egy, ezt mondják. Nagyon szerencsés és áldott vagyok, a villám nem játék

– írta a videó mellé.

A golfozó azt is tisztázta, hogy nem tartotta a kezében az esernyőt, az a golfkocsiban volt, ő pedig a kocsi mögött állt. A felvétel rövid idő alatt virálissá vált, Instagramon több mint 60 ezer kedvelést kapott.

A kommentelők közül többen arra hívták fel a figyelmet, hogy viharban eleve nem lett volna szabad a golfpályán maradnia. A golfozók különösen veszélyben vannak, hiszen a pályán kevés természetes menedék található, ráadásul a golfütők és a víz is növelhetik a kockázatot.

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat szerint annak az esélye, hogy valakit egy adott évben villámcsapás érjen, több mint egymillió az egyhez. A villámcsapások mintegy tíz százaléka halálos.

Vihar esetén ezért a golfpályán sem a fák alatt, sem a golfkocsiban nem ajánlott menedéket keresni.