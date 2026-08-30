Villám ölt meg egy 39 éves nőt, kamera rögzítette a tragikus pillanatot

A nő péntek este, helyi idő szerint 18 óra 3 perckor sétált partnerével a délkelet-brazíliai Pinheira strandján, amikor hirtelen megtorpant. Néhány másodperccel később villám csapott belé, és összeesett a társa előtt.

Pár másodperccel a tragédia előtt még sétált a strandon, aztán lecsapott a villám.

Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Villám csapott egy nőbe a brazil tengerparton, belehalt a sérüléseibe

A felvételen jól látható, ahogy a nő a villámcsapás után a földre zuhan. A Santa Catarina-i tűzoltók körülbelül 15 perccel később érkeztek a helyszínre. A nőt eszméletlenül találták, testén égési sérülések voltak, társa pedig addig is megpróbálta újraéleszteni.

A mentők defibrillátorral próbálták újraéleszteni, majd egy São José-i kórházba vitték, ahol lélegeztetőgépre került. Állapota azonban olyan súlyos volt, hogy szombat reggel meghalt.

A péntek esti heves viharok nemcsak az ő életét követelték. Santa Catarina és a szomszédos Rio Grande do Sul állam területén további két ember is meghalt.

Rio Grande do Sulban egy nyolcéves kisfiú aludt négy hónapos öccsével, amikor egy fa rádőlt a házukra. A gyermek meghalt, csecsemő testvére és édesanyja megsérült.

Egy 72 éves férfi szintén életét vesztette, amikor péntek este autóját elsodorta az áradó víz. A 65 éves utasnak sikerült kijutnia a járműből, őt kórházba szállították.