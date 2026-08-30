Pusztító villámárvíz csapott le a Grand Canyonra, több mint húsz embert keresnek - videó

Szombat délután heves villámárvíz alakult ki az arizonai Grand Canyon Nemzeti Parkban, amely komoly károkat okozott a népszerű túraútvonalak környékén - írja a Daily Mail.

Villámárvíz pusztított a Grand Canyonban - Fotó: THOMAS O'NEILL / NurPhoto

A hatóságok jelenleg legalább húsz olyan embert keresnek, akikről nem tudják, hol tartózkodnak. A feltételezések szerint az eltűntek a Bright Angel Canyon és a Phantom Ranch környékén túrázhattak.

A mentőegységek szombaton több mint 62 embert evakuáltak a térségből.

A villámárvíz több gyalogoshidat is elsodort, ezért egyes területeken lehetetlenné vált az átkelés. A helyszínen készült felvételeken hatalmas mennyiségű, sáros víz zúdul végig a kanyonon, miközben törmeléket és hordalékot sodor magával.

A Nemzeti Park Szolgálat az arizonai hatóságokkal együtt folytatja a kutatást és a mentést, valamint igyekeznek megállapítani, kik tartózkodhattak az árvíz által érintett területeken.

A történtek miatt több túraútvonalat és hidat lezártak, és egyelőre nem tudni, mikor nyithatják meg újra az érintett részeket.

Nepálban is villámárvíz pusztított

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Nepálban minden idők egyik legsúlyosabb villámárvíze pusztított, a halálos áldozatok száma már megközelítette a 800-at. Jelenleg három magyar állampolgárt keresnek.