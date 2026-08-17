Villámcsapás végzett egy amerikai turistával az Etna oldalán

Egy 29 éves amerikai turista életét vesztette, miután villámcsapás érte vasárnap este az olaszországi Etnán. A férfi Szicíliában túrázott, amikor a fák feletti, nyílt területen villám csapott belé. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, de az orvosi személyzet már nem tudta megmenteni az életét. A férfi Kansas államból származott, a nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

Villámcsapás végzett egy amerikai turistával az Etnán

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / AFP

Az amerikai férfit az Etna fák fölötti, nyílt területéről helikopterrel mentették ki, miután villámcsapás érte. Az olasz tűzoltóság közlése szerint az orvosi személyzet később megállapította a halálát. A férfi az Egyesült Államok Kansas államából származott, a nevét azonban a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

Lezárt területen túrázott

Az Etna lejtőinek jelentős részét a hatóságok lezárták a túrázók előtt a vulkán elhúzódó aktivitása miatt. A közelmúltban a vulkáni működés a közeli Catania repülőterének működését is jelentősen akadályozta, amely az előző héten csaknem egy teljes héten át zárva volt.

A hatóságok ezért különösen veszélyesnek tartják a lezárt területek megközelítését.

Az Etna Európa legaktívabb vulkánja, és rendszeresen mutat vulkáni aktivitást. A mostani tragédia azonban nem közvetlenül egy kitöréshez kapcsolódott, hanem villámcsapás okozta.

Több embert ölt meg villám, mint a vulkán

Az olasz hatóságok szerint az elmúlt évtizedekben több ember vesztette életét az Etnán villámcsapás miatt, mint közvetlenül vulkáni tevékenység következtében.

A vulkánon legutóbb 1987-ben történt olyan kitöréssel összefüggő haláleset, amely turistákat érintett. A mostani eset ismét arra figyelmeztet, hogy az Etna nemcsak a vulkáni aktivitás miatt jelenthet veszélyt a látogatók számára, hanem a hegyen kialakuló szélsőséges időjárási körülmények is komoly kockázatot hordozhatnak.