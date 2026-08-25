Villámcsapás végzett egy 31 éves anyával és kétéves kislányával Floridában

Tragikus véget ért egy családi séta a floridai Margate-ben. A 31 éves Kenya Glasgow vasárnap délután két kétéves ikerlányával, Kennedivel és Kenslivel sétált, amikor vihar tört ki a Fort Lauderdale közelében fekvő településen. Nem sokkal délután fél három előtt villámcsapás érte őket.

Egyetlen villámcsapás ölte meg az anyát és kislányát.

Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Sétálni indult ikerlányaival, villámcsapás végzett az anyával és egyik gyermekével

Egy környékbeli lakó a 7941 Northwest 1st Street közelében találta meg az anyát és kislányát a járdán, majd azonnal hívta a 911-et. A férfi szerint mindkettőjük testén égési sérülések voltak, amelyekből még füst is szállt fel. Kenya mellkasán két lyukat is látott.

A Margate-i rendőrök és a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, majd megkezdték az anya és a gyermek újraélesztését. Az életmentő próbálkozások azonban nem jártak sikerrel. Kenyát a North Broward Medical Centerbe, Kennedit pedig a Broward Health Medical Centerbe szállították, de mindkettőjüket röviddel a kórházba érkezésük után halottnak nyilvánították.

A család számára felfoghatatlan tragédiát jelent a történtek. Kenya férje, Kam Glasgow arról beszélt, hogy

a villámcsapás esélye rendkívül csekély, nagyjából egy a 1,2 millióhoz.

Dél-Floridában a nyári hónapokban gyakoriak a zivatarok. A helyiek szerint a vasárnapi vihar kezdetben teljesen hétköznapinak tűnt, ám amikor a villám lecsapott, olyan erős volt a dörrenés, hogy még a környékbeli házak bútorai is megremegtek.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit, miközben a családnak most azzal kell szembenéznie, hogy Kenya és Kennedi nélkül folytatják életüket.