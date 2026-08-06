Sokkoló videó: villám csapott a pályára focimeccs közben – meghalt egy játékos

A felvételen látható, amint a villám közvetlenül a futó játékosok közelében csapódik a földbe, majd láng és füst jelenik meg a pályán. A villámcsapás egyik áldozatát a mentők már nem tudták megmenteni, a sérültek között pedig egy 22 éves malajziai játékos is van.

Egy villámcsapás végzett egy focistával Thaiföldön, tizenkét ember pedig megsérült. A viharban történt tragédiáról videófelvétel is készült. (illusztráció) Forrás: Pexels

Villámcsapás ölt meg egy labdarúgót Thaiföldön – videó

Egy labdarúgó meghalt, tizenkét ember pedig megsérült, amikor villám csapott egy futballpályára Thaiföldön. A tragédia egy mérkőzés közben történt, miután monszunvihar érte el a térséget, a játékosok pedig a heves esőben is a pályán maradtak.

Egy felvételen látható, amint a villám közvetlenül a futó játékosok közelében csap a földbe. A becsapódás pillanatában láng villant fel, majd füst emelkedett a pálya fölé. A sérültek égési sebeket szenvedtek, köztük a 22 éves malajziai futballista, Alif Ezzahan Zulkifli.

A rendőrség közölte, hogy Awae a sürgősségi ellátás ellenére belehalt súlyos sérüléseibe. A játékos nemrég szerződött a Thai League 3 déli csoportjában szereplő FC Yalához. Klubja a közösségi oldalán búcsúzott el tőle – írja a New York Post.

Villám csapott egy focistába meccs közben – videó

Nem ez az első eset! Pár éve írtuk: Döbbenetes képsorokat rögzített egy kamera: tisztán látszik, ahogy egy futballistába belecsap a villám. A szerencsétlenül járt sportoló azonnal meghalt.