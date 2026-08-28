Történelmi pillanat Szíriában: először fizetett Visa-kártyával az elnök - videó

Ahmed al-Sharaa szíriai elnök először használhatott Visa-bankkártyát hazájában, miután az Egyesült Államok hivatalosan levette Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról. A különleges pillanatról videó is készült: az elnök egy damaszkuszi kávézóban kávét vagy teát vásárolt, majd kártyával fizetett – írja a New York Post.

Ahmed al-Sharaa elnök már egy Visa-bankkártyával is fizetett Damaszkuszban, miután Szíria lekerült az amerikai terrorlistáról.

Fotó: Bjoern Wylezich / Shutterstock

Először fizetett Visa-kártyával Szíria elnöke

A jelenetet Mohammed Safwat Raslan, a szíriai jegybank kormányzójával folytatott találkozója közben rögzítették. A kormányhoz köthető Syria’s New Rapid Response az X-en azt írta:

több mint 15 éven keresztül egy ilyen egyszerű bankkártyás tranzakció is elképzelhetetlen volt Szíriában.

"Will that be cash or credit, Mr. President?"



President Ahmed al-Sharaa pays with a Visa card in the heart of Old Damascus, joined by Central Bank Governor Mohammed Safwat Raslan.



For more than fifteen years, this simple transaction was impossible.



Today, in the oldest… pic.twitter.com/yLEW6ISJaz — Syrian Response (@SyrianResponse) August 26, 2026

Évtizedek után nyílhat meg újra a világ Szíria előtt

Szíria 1979 óta szerepelt az Egyesült Államok terrorizmust támogató államainak listáján. A szankciók gyakorlatilag elvágták az országot az amerikai pénzügyi rendszertől, és a katonai exportok, valamint egyes külföldi támogatások előtt is akadályt jelentettek.

Az ország hétfőn hivatalosan is lekerült a listáról.

Donald Trump kormánya az elmúlt másfél évben a Szíriával szembeni szankciók fokozatos feloldásán dolgozott, az amerikai elnök pedig személyesen is tárgyalt Ahmed al-Sharaa-val a változás lehetőségéről.

Az újjáépítés is könnyebb lehet

Al-Sharaa 2024 végén került hatalomra Bassár el-Aszad rendszerének megdöntése után. Azóta igyekszik rendezni Szíria nemzetközi kapcsolatait, különösen a nyugati országokkal, miközben az országnak a 15 évig tartó polgárháború után hatalmas újjáépítési feladatokkal kell szembenéznie.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a terrorlista megszüntetése új lehetőségeket teremthet Szíria gazdasági újjáélesztésére és fejlődésére. A szíriai jegybank vezetője pedig történelmi lépésnek nevezte a döntést, amely szerinte visszahozhatja az országot a globális gazdasági rendszerbe.