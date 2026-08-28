Történelmi pillanat Szíriában: először fizetett Visa-kártyával az elnök - videó

Ahmed al-Sharaa szíriai elnök először használhatott Visa-bankkártyát hazájában, miután az Egyesült Államok hivatalosan levette Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról. A különleges pillanatról videó is készült: az elnök egy damaszkuszi kávézóban kávét vagy teát vásárolt, majd kártyával fizetett – írja a New York Post.
Először fizetett Visa-kártyával Szíria elnöke
A jelenetet Mohammed Safwat Raslan, a szíriai jegybank kormányzójával folytatott találkozója közben rögzítették. A kormányhoz köthető Syria’s New Rapid Response az X-en azt írta:
több mint 15 éven keresztül egy ilyen egyszerű bankkártyás tranzakció is elképzelhetetlen volt Szíriában.
Évtizedek után nyílhat meg újra a világ Szíria előtt
Szíria 1979 óta szerepelt az Egyesült Államok terrorizmust támogató államainak listáján. A szankciók gyakorlatilag elvágták az országot az amerikai pénzügyi rendszertől, és a katonai exportok, valamint egyes külföldi támogatások előtt is akadályt jelentettek.
Az ország hétfőn hivatalosan is lekerült a listáról.
Donald Trump kormánya az elmúlt másfél évben a Szíriával szembeni szankciók fokozatos feloldásán dolgozott, az amerikai elnök pedig személyesen is tárgyalt Ahmed al-Sharaa-val a változás lehetőségéről.
Az újjáépítés is könnyebb lehet
Al-Sharaa 2024 végén került hatalomra Bassár el-Aszad rendszerének megdöntése után. Azóta igyekszik rendezni Szíria nemzetközi kapcsolatait, különösen a nyugati országokkal, miközben az országnak a 15 évig tartó polgárháború után hatalmas újjáépítési feladatokkal kell szembenéznie.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a terrorlista megszüntetése új lehetőségeket teremthet Szíria gazdasági újjáélesztésére és fejlődésére. A szíriai jegybank vezetője pedig történelmi lépésnek nevezte a döntést, amely szerinte visszahozhatja az országot a globális gazdasági rendszerbe.