Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kutatás

Valóban árt a fogaknak a szénsavas víz? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A cukrozatlan szénsavas víz fogbarátabb alternatívát kínálhat a cukros üdítőkkel szemben egy előzetes tanulmány szerint, amely azt vizsgálta, hogy a különböző italok hogyan változtatják meg a száj savasságát. Az eredmények szerint a buborékos víz hatása enyhébb volt, mint azt sokan gondolnák.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutatásszénsavas vízfogzománc

Jobb választás lehet a fogak számára a cukormentes szénsavas víz, mint a cukrozott üdítőital egy kutatás szerint, ami számos népszerű italt vizsgált, hogyan befolyásolják a száj savasságát.

víz, ivás, vízivás, folyadék,
A szénsavas víz fogbarátabb alternatíva a cukrozott üdítőkkel szemben - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Az üdítők okozták a nyál pH-értékének legerősebb és leghosszabb ideig tartó csökkenését, míg a szénsavas víz csak átmeneti pH-csökkenést eredményezett, amit a nyál hamar visszaállított a normál szint közelébe.

Fontos, hogy a pH-érték még így is a fogzománc-károsodással összefüggő küszöbérték felett maradt, nem csökkent a kritikus érték alá.

A fogzománc elkezdhet feloldódni, amikor a száj pH-értéke körülbelül 5,5 alá esik. Az új eredmények arra utalnak, hogy bár a szénsavas víz átmenetileg csökkentheti a száj pH-értékét, de a hatás sokkal enyhébb, mint az üdítőital okozta csökkenés.

Sokan váltanak a cukros üdítőkről szénsavas vízre, az eredményeink pedig arra utalnak, hogy a cukrozatlan szénsavas víz – mértékkel fogyasztva és megfelelő szájhigiénia mellett – alacsonyabb kockázatú alternatívát jelenthet a cukros üdítőkkel szemben

– mondta Wajiha Zulfiqar, a Purdue Egyetem táplálkozástudományi mesterszakos hallgatója.

A szénsavas víz kapcsán egy szakember figyelmeztetett a kockázatokra
Illusztráció
Fotó: Ron Lach/pexels

Szénsavas víz vs cukrozott üdítő

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a cukorral édesített üdítők elősegíthetik a fogzománc erózióját azáltal, hogy savas környezetet teremtenek a szájban, és a pH-értéket 5,5 alá csökkentik. Arról azonban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, hogy a cukrozatlan szénsavas víz milyen hatással van a szájüreg savasságára – írja a Science Daily.

Ennek vizsgálatára a kutatók 20 felnőtt bevonásával hasonlították össze a cukros üdítőt, a hagyományos szénsavas vizet, a kalciummal dúsított szénsavas vizet és a szénsavmentes vizet.

Minden résztvevő mind a négy italból ivott, így a kutatók csökkenteni tudták az egyéni különbségek hatását az eredményekre.

A kutatók nemcsak az italok savasságát vizsgálták, hanem a résztvevők nyálának pH-értékét is.

Ezáltal közvetlenül megfigyelhették, hogyan reagál a szájüreg az egyes italok elfogyasztása után.

víz, ivás, vízivás, folyadék,
Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Az üdítők okozták a legnagyobb pH-csökkenést

A tesztelt italok közül a cukros üdítő okozta a nyál pH-értékének legnagyobb csökkenését, vagyis a legnagyobb mértékű savasodást. A nyál pH-értéke az üdítő elfogyasztása után 2 és 20 perccel is határozottan alacsonyabb volt, mint a sima víz fogyasztását követően.

A hagyományos cukrozatlan szénsavas víz 2 perc elteltével átmeneti pH-csökkenést okozott, míg a kalciummal dúsított szénsavas víz esetében ez 5 perc után volt megfigyelhető.

Mindkét típusú szénsavas víz esetében a pH 20 percen belül visszatért a kiindulási szinthez közeli állapotba.

A nyál a cukros üdítő és a szénsavas víz elfogyasztása után is hozzájárult ahhoz, hogy a száj pH-értéke visszatérjen a kiindulási érték közelébe.

A szénsavas víz fogyasztásának van egy enyhe súlycsökkentő hatása, de nem váltható ki vele a testmozgás és az egészséges étkezés.
Illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatók hangsúlyozták, hogy a kísérlet csak a nyál pH-értékének rövid távú változásait mérte. 

A fogzománc eróziójának kockázatát a mindennapi életben az is befolyásolhatja, hogy valaki milyen gyakran iszik, mennyi ideig vannak kitéve az italnak a fogak, és hogy tartalmaz-e az ital cukrot.

Biztonságosabb üdítő alternatíva

„Eredményeink arra utalnak, hogy a cukrozott üdítők cukormentes szénsavas vízzel való helyettesítése segíthet csökkenteni a fogzománc eróziójának kockázatát” – mondta Zulfiqar. Szerinte az eredmények arra is rávilágítanak, hogy az italgyártó ipar számára érdemes lehet olyan receptúrákat kidolgozni, amelyek csökkenthetik a savas italok fogzománcot sértő hatását.

A kutatók a következő lépésként a szénsavas víz szájüregi egészségre gyakorolt ​​hosszú távú hatásainak vizsgálatát tervezik. A jövőbeli tanulmányok választ adhatnak arra, hogy megváltoztatja-e a száj más olyan jellemzőit, amelyek hozzájárulnak az egészséges fogakhoz és ínyhez.

Vajon a szénsavas vagy a mentes ásványvíz a jobb választás?
Illusztráció
Fotó: Oscar Wong/Getty Images

Meglepő dolog történik a testünkkel, ha rendszeresen szénsavas vizet iszunk

A szénsavas víz kis mértékben hozzájárulhat a cukoranyagcsere fokozásához, és ezzel támogathatja a testsúlycsökkentést. Ugyanakkor az efféle hatások önmagukban nem helyettesíthetik az egészséges étrendet és a rendszeres testmozgást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!