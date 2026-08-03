Valóban árt a fogaknak a szénsavas víz? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

Jobb választás lehet a fogak számára a cukormentes szénsavas víz, mint a cukrozott üdítőital egy kutatás szerint, ami számos népszerű italt vizsgált, hogyan befolyásolják a száj savasságát.
Az üdítők okozták a nyál pH-értékének legerősebb és leghosszabb ideig tartó csökkenését, míg a szénsavas víz csak átmeneti pH-csökkenést eredményezett, amit a nyál hamar visszaállított a normál szint közelébe.
Fontos, hogy a pH-érték még így is a fogzománc-károsodással összefüggő küszöbérték felett maradt, nem csökkent a kritikus érték alá.
A fogzománc elkezdhet feloldódni, amikor a száj pH-értéke körülbelül 5,5 alá esik. Az új eredmények arra utalnak, hogy bár a szénsavas víz átmenetileg csökkentheti a száj pH-értékét, de a hatás sokkal enyhébb, mint az üdítőital okozta csökkenés.
Sokan váltanak a cukros üdítőkről szénsavas vízre, az eredményeink pedig arra utalnak, hogy a cukrozatlan szénsavas víz – mértékkel fogyasztva és megfelelő szájhigiénia mellett – alacsonyabb kockázatú alternatívát jelenthet a cukros üdítőkkel szemben
– mondta Wajiha Zulfiqar, a Purdue Egyetem táplálkozástudományi mesterszakos hallgatója.
Szénsavas víz vs cukrozott üdítő
Korábbi kutatások kimutatták, hogy a cukorral édesített üdítők elősegíthetik a fogzománc erózióját azáltal, hogy savas környezetet teremtenek a szájban, és a pH-értéket 5,5 alá csökkentik. Arról azonban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, hogy a cukrozatlan szénsavas víz milyen hatással van a szájüreg savasságára – írja a Science Daily.
Ennek vizsgálatára a kutatók 20 felnőtt bevonásával hasonlították össze a cukros üdítőt, a hagyományos szénsavas vizet, a kalciummal dúsított szénsavas vizet és a szénsavmentes vizet.
Minden résztvevő mind a négy italból ivott, így a kutatók csökkenteni tudták az egyéni különbségek hatását az eredményekre.
A kutatók nemcsak az italok savasságát vizsgálták, hanem a résztvevők nyálának pH-értékét is.
Ezáltal közvetlenül megfigyelhették, hogyan reagál a szájüreg az egyes italok elfogyasztása után.
Az üdítők okozták a legnagyobb pH-csökkenést
A tesztelt italok közül a cukros üdítő okozta a nyál pH-értékének legnagyobb csökkenését, vagyis a legnagyobb mértékű savasodást. A nyál pH-értéke az üdítő elfogyasztása után 2 és 20 perccel is határozottan alacsonyabb volt, mint a sima víz fogyasztását követően.
A hagyományos cukrozatlan szénsavas víz 2 perc elteltével átmeneti pH-csökkenést okozott, míg a kalciummal dúsított szénsavas víz esetében ez 5 perc után volt megfigyelhető.
Mindkét típusú szénsavas víz esetében a pH 20 percen belül visszatért a kiindulási szinthez közeli állapotba.
A nyál a cukros üdítő és a szénsavas víz elfogyasztása után is hozzájárult ahhoz, hogy a száj pH-értéke visszatérjen a kiindulási érték közelébe.
A kutatók hangsúlyozták, hogy a kísérlet csak a nyál pH-értékének rövid távú változásait mérte.
A fogzománc eróziójának kockázatát a mindennapi életben az is befolyásolhatja, hogy valaki milyen gyakran iszik, mennyi ideig vannak kitéve az italnak a fogak, és hogy tartalmaz-e az ital cukrot.
Biztonságosabb üdítő alternatíva
„Eredményeink arra utalnak, hogy a cukrozott üdítők cukormentes szénsavas vízzel való helyettesítése segíthet csökkenteni a fogzománc eróziójának kockázatát” – mondta Zulfiqar. Szerinte az eredmények arra is rávilágítanak, hogy az italgyártó ipar számára érdemes lehet olyan receptúrákat kidolgozni, amelyek csökkenthetik a savas italok fogzománcot sértő hatását.
A kutatók a következő lépésként a szénsavas víz szájüregi egészségre gyakorolt hosszú távú hatásainak vizsgálatát tervezik. A jövőbeli tanulmányok választ adhatnak arra, hogy megváltoztatja-e a száj más olyan jellemzőit, amelyek hozzájárulnak az egészséges fogakhoz és ínyhez.
Meglepő dolog történik a testünkkel, ha rendszeresen szénsavas vizet iszunk
A szénsavas víz kis mértékben hozzájárulhat a cukoranyagcsere fokozásához, és ezzel támogathatja a testsúlycsökkentést. Ugyanakkor az efféle hatások önmagukban nem helyettesíthetik az egészséges étrendet és a rendszeres testmozgást.