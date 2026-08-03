Valóban árt a fogaknak a szénsavas víz? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

Jobb választás lehet a fogak számára a cukormentes szénsavas víz, mint a cukrozott üdítőital egy kutatás szerint, ami számos népszerű italt vizsgált, hogyan befolyásolják a száj savasságát.

A szénsavas víz fogbarátabb alternatíva a cukrozott üdítőkkel szemben - Illusztráció

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Az üdítők okozták a nyál pH-értékének legerősebb és leghosszabb ideig tartó csökkenését, míg a szénsavas víz csak átmeneti pH-csökkenést eredményezett, amit a nyál hamar visszaállított a normál szint közelébe.

Fontos, hogy a pH-érték még így is a fogzománc-károsodással összefüggő küszöbérték felett maradt, nem csökkent a kritikus érték alá.

A fogzománc elkezdhet feloldódni, amikor a száj pH-értéke körülbelül 5,5 alá esik. Az új eredmények arra utalnak, hogy bár a szénsavas víz átmenetileg csökkentheti a száj pH-értékét, de a hatás sokkal enyhébb, mint az üdítőital okozta csökkenés.

Sokan váltanak a cukros üdítőkről szénsavas vízre, az eredményeink pedig arra utalnak, hogy a cukrozatlan szénsavas víz – mértékkel fogyasztva és megfelelő szájhigiénia mellett – alacsonyabb kockázatú alternatívát jelenthet a cukros üdítőkkel szemben

– mondta Wajiha Zulfiqar, a Purdue Egyetem táplálkozástudományi mesterszakos hallgatója.

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Fotó: Ron Lach/pexels

Szénsavas víz vs cukrozott üdítő

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a cukorral édesített üdítők elősegíthetik a fogzománc erózióját azáltal, hogy savas környezetet teremtenek a szájban, és a pH-értéket 5,5 alá csökkentik. Arról azonban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, hogy a cukrozatlan szénsavas víz milyen hatással van a szájüreg savasságára – írja a Science Daily.

Ennek vizsgálatára a kutatók 20 felnőtt bevonásával hasonlították össze a cukros üdítőt, a hagyományos szénsavas vizet, a kalciummal dúsított szénsavas vizet és a szénsavmentes vizet.

Minden résztvevő mind a négy italból ivott, így a kutatók csökkenteni tudták az egyéni különbségek hatását az eredményekre.

A kutatók nemcsak az italok savasságát vizsgálták, hanem a résztvevők nyálának pH-értékét is.

Ezáltal közvetlenül megfigyelhették, hogyan reagál a szájüreg az egyes italok elfogyasztása után.

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Az üdítők okozták a legnagyobb pH-csökkenést

A tesztelt italok közül a cukros üdítő okozta a nyál pH-értékének legnagyobb csökkenését, vagyis a legnagyobb mértékű savasodást. A nyál pH-értéke az üdítő elfogyasztása után 2 és 20 perccel is határozottan alacsonyabb volt, mint a sima víz fogyasztását követően.