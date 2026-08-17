„Felfoghatatlan veszteség” – tragikus körülmények között vízbe fulladt egy 12 éves kisfiú

Vízbe fulladt egy 12 éves fiú egy kelet-londoni folyóban, a Hackney Marshes közelében. A segélyszolgálatokat szombaton este 6 óra körül riasztották, miután látták, hogy a fiú bemegy a Lea folyóba. A fiatalt vasárnap nem sokkal éjfél után rendőrségi búvárok emelték ki a vízből, és a helyszínen halottnak nyilvánították – közölte a londoni Metropolitan Police.

Vízbe fulladt egy 12 éves fiú Londonban, vizsgálják a tragédia körülményeit (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vízbe fulladt egy 12 éves fiú Londonban, vizsgálják a tragédia körülményeit

A 12 éves fiú legközelebbi hozzátartozóit értesítették, és szakemberek nyújtanak számukra támogatást. A több órán át tartó kutatásban a londoni tűzoltóság is részt vett.

Hackney polgármestere, Zoe Garbett azt mondta, összetörte a szívét a fiú halálhíre. Így fogalmazott

Gondolatban mindannyian a gyermek családjával és barátaival vagyunk ebben a rendkívül nehéz időszakban. Ez felfoghatatlan veszteség közösségünk számára, és tudom, hogy sokakat mélyen megrázott és elszomorított a tragédia. A fiú családjának időre lesz szüksége ahhoz, hogy feldolgozza ezt a felfoghatatlan veszteséget, ezért kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletüket.

A Scotland Yard közölte, hogy a fiatal halálát „tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálesetként” kezelik. Azmeen Pinnu nyomozófelügyelő, a rendőrségi vizsgálat vezetője így nyilatkozott:

Ez egy mélységesen tragikus eset, és gondolataink a fiú családjával, barátaival és a tágabb közösséggel vannak. Arra is kérjük a nyilvánosságot, hogy tartózkodjon a találgatásoktól és a felkavaró tartalmak internetes megosztásától, egyrészt a család iránti tiszteletből, másrészt azért, hogy ne veszélyeztessék a nyomozást.

Hétfőn egy léggömböt és virágokat helyeztek el a helyszínen – írja a Daily Mail.