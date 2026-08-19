Nézze meg a vizelete színét: többet árulhat el az egészségéről, mint gondolná

A vizelet színe normális esetben halványsárga, maga a vizelet pedig többnyire tiszta és enyhe szagú. Nemcsak az elszíneződés, hanem a szag, a zavarosság, a habzás vagy a buborékok megjelenése is jelezhet valamilyen változást a szervezetben.
Mit árul el a vizelet színe az egészségünkről?
Sárgás, barnás vagy vöröses a vizelet, esetleg habzik, zavaros vagy szokatlan szaga van? Ezek a változások sokszor ártalmatlan okokra vezethetők vissza, máskor azonban betegségekre vagy a szervezet működésének zavaraira is utalhatnak.
Vér a vizeletben
A piros csíkok gyulladásra vagy húgyúti fertőzésre utalhatnak, de vesekő és ritkábban daganatos betegség is állhat a háttérben. A látható vért mindenképpen érdemes kivizsgáltatni.
Barnás elszíneződés
A barna vizelet régebbi vér jelenlétére, illetve vese-, máj-, epe- vagy hasnyálmirigy-problémára is utalhat.
Intenzív sárga szín
Az erőteljesebb sárga árnyalatot gyakran a kevés folyadék okozza, ugyanakkor a forrás hólyag- és veseproblémákat is megemlít.
Habzó vizelet
A tartós habzás magasabb fehérjetartalommal és veseműködési zavarral is összefügghet. Fizikai terhelés után azonban átmenetileg, ártalmatlanul is jelentkezhet.
Buborékok
A szokatlanul buborékos vizelet hátterében a forrás szerint a húgyhólyag és a bél közötti rendellenes összeköttetés is állhat.
Zavaros vizelet
Húgyúti fertőzés, illetve egyes szexuális úton terjedő fertőzések is járhatnak zavaros vizelettel.
Kellemetlen szag
A spárga, egyes ételek vagy a kevés folyadék ártalmatlanul is megváltoztathatja a szagot. Fájdalmas, gyakori vizeléssel és zavarossággal együtt azonban húgyúti fertőzés is felmerülhet.
Gyümölcsös, édeskés szag
Az ilyen szag a forrás szerint magasabb vizeletcukorra, így cukorbetegségre is utalhat.
Feltűnően édes vizelet
Terhesség alatt a szokatlanul édeskés vizelet miatt érdemes orvosi vizsgálatot kérni, mert a forrás szerint terhességi cukorbetegség is állhat mögötte.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
A forrás különösen három változásnál javasol mielőbbi orvosi vizsgálatot:
- vér jelenik meg a vizeletben;
- barnává válik;
- tartósan erős, kellemetlen szaga van.
A víztiszta vizelet ezzel szemben sok folyadék fogyasztását jelezheti, az élénksárga színt pedig B-vitaminok is okozhatják. A tartós vagy szokatlan változásoknál azonban nem érdemes pusztán a színből vagy a szagból diagnózist felállítani.
Az eredeti cikk a Focus online oldalán jelent meg.
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