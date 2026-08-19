Nézze meg a vizelete színét: többet árulhat el az egészségéről, mint gondolná

A vizelet színe normális esetben halványsárga, maga a vizelet pedig többnyire tiszta és enyhe szagú. Nemcsak az elszíneződés, hanem a szag, a zavarosság, a habzás vagy a buborékok megjelenése is jelezhet valamilyen változást a szervezetben.

A vizelet színe, szaga és állaga is változhat. Mutatjuk, mire utalhat a véres, barna, habzó vagy kellemetlen szagú vizelet, és mikor kell orvoshoz fordulni. (illusztráció, a képen: egy egészséges ember sárga és a porfiriás bíborszínű vizelete látható)

Fotó: Wikipedia

Mit árul el a vizelet színe az egészségünkről?

Sárgás, barnás vagy vöröses a vizelet, esetleg habzik, zavaros vagy szokatlan szaga van? Ezek a változások sokszor ártalmatlan okokra vezethetők vissza, máskor azonban betegségekre vagy a szervezet működésének zavaraira is utalhatnak.

Vér a vizeletben

A piros csíkok gyulladásra vagy húgyúti fertőzésre utalhatnak, de vesekő és ritkábban daganatos betegség is állhat a háttérben. A látható vért mindenképpen érdemes kivizsgáltatni.

Barnás elszíneződés

A barna vizelet régebbi vér jelenlétére, illetve vese-, máj-, epe- vagy hasnyálmirigy-problémára is utalhat.

Intenzív sárga szín

Az erőteljesebb sárga árnyalatot gyakran a kevés folyadék okozza, ugyanakkor a forrás hólyag- és veseproblémákat is megemlít.

Habzó vizelet

A tartós habzás magasabb fehérjetartalommal és veseműködési zavarral is összefügghet. Fizikai terhelés után azonban átmenetileg, ártalmatlanul is jelentkezhet.

Buborékok

A szokatlanul buborékos vizelet hátterében a forrás szerint a húgyhólyag és a bél közötti rendellenes összeköttetés is állhat.

Zavaros vizelet

Húgyúti fertőzés, illetve egyes szexuális úton terjedő fertőzések is járhatnak zavaros vizelettel.

Kellemetlen szag

A spárga, egyes ételek vagy a kevés folyadék ártalmatlanul is megváltoztathatja a szagot. Fájdalmas, gyakori vizeléssel és zavarossággal együtt azonban húgyúti fertőzés is felmerülhet.

Gyümölcsös, édeskés szag

Az ilyen szag a forrás szerint magasabb vizeletcukorra, így cukorbetegségre is utalhat.

Feltűnően édes vizelet

Terhesség alatt a szokatlanul édeskés vizelet miatt érdemes orvosi vizsgálatot kérni, mert a forrás szerint terhességi cukorbetegség is állhat mögötte.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A forrás különösen három változásnál javasol mielőbbi orvosi vizsgálatot:

vér jelenik meg a vizeletben;

barnává válik;

tartósan erős, kellemetlen szaga van.

A víztiszta vizelet ezzel szemben sok folyadék fogyasztását jelezheti, az élénksárga színt pedig B-vitaminok is okozhatják. A tartós vagy szokatlan változásoknál azonban nem érdemes pusztán a színből vagy a szagból diagnózist felállítani.