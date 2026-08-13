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Csehország

A kis vízerőművek több mint 90 százaléka leállt vízhiány miatt Csehországban

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Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90 százaléka. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését - jelentette csütörtökön a CTK hírügynökség a szakmai szervezetek és a Cseh Energetikai Művek (CEZ) felmérésére hivatkozva.
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Csehországatomerőműaszályvízhiányhőség

A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban.

víz
A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent - Illusztráció
Fotó: Twitter/X

A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent, és valószínűsíthető, hogy a második félévben ez a csökkenés még nagyobb lesz.

Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.

A CEZ által működtetett nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár néhány esetben csökkentett szinten.

Jelenleg az áramtermelés a korábbi szint átlagának 60-70 százalékán van

- mutatott rá a CEZ közleményében.

Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy 30-35 százalékát biztosítják.

Az idei év csapadékhiánya 1961 óta a legmagasabb. A prágai meteorológiai intézet szerint augusztus 10-ig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991-2010-es évek csapadékának 66 százaléka.

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Paksi Atomerőmű, Duna, Paks, 2026.07.31., PaksiAtomerőmű, víz
Magyarországon fenékküszöb épül Paksnál az erőmű működését veszélyeztető alacsony dunai vízállás miatt
Fotó: Mediaworks

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