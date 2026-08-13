A kis vízerőművek több mint 90 százaléka leállt vízhiány miatt Csehországban

A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban.

A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent - Illusztráció

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A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent, és valószínűsíthető, hogy a második félévben ez a csökkenés még nagyobb lesz.

Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.

A CEZ által működtetett nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár néhány esetben csökkentett szinten.

Jelenleg az áramtermelés a korábbi szint átlagának 60-70 százalékán van

- mutatott rá a CEZ közleményében.

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V Česku zatím nezaprší. Podívejte se na interaktivní mapu českých řek a nádrží, které trápí sucho. pic.twitter.com/rLKKWfTfBj — Deník N (@enkocz) August 13, 2026

Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy 30-35 százalékát biztosítják.

Az idei év csapadékhiánya 1961 óta a legmagasabb. A prágai meteorológiai intézet szerint augusztus 10-ig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991-2010-es évek csapadékának 66 százaléka.

A cseh kormányfő meglátogatja a Slapy víztárolót

Andrej Babis kormányfő a nap folyamán meglátogatja a Moldva folyón Prága alatt működő Slapy víztárolót, majd az érintett miniszterekkel, valamint a szakértőkkel megvitatja az idei szárazság okozta helyzetet és a problémák megoldásának lehetőségeit. Babis csütörtök reggeli videójában azt mondta, hogy várhatóan felújítják a Szárazság Ellen Harcoló Nemzeti Koalíció tevékenységét. Ez a szerv 2018-ban, Babis első kormányának idején jött létre, de az utóbbi években nem működött.

Magyarországon fenékküszöb épül Paksnál az erőmű működését veszélyeztető alacsony dunai vízállás miatt

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Románia leállítja egyetlen atomerőművét a Duna alacsony vízállása miatt

A tartósan alacsony vízállás miatt komoly lépésre kényszerült a román energiaipar: megkezdődött a cernavodai atomerőmű második blokkjának ellenőrzött leállítása. Románia egyetlen atomerőművének így mindkét reaktora kiesett a termelésből, ami az esti csúcsidőben jelentős áramimportra kényszerítheti az országot.

Fenékküszöb épül Paksnál

A kormány azonnali intézkedéseket rendelt el a Paksi Atomerőmű működését veszélyeztető alacsony dunai vízállás miatt. A csaknem 150 ezer köbméter kőből készülő fenékküszöb építése már megkezdődött, és két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztését is előkészítik Paksnál. A paksi atomerőmű hűtővízellátását segítő fenékküszöb ugyan megemelheti a vízszintet, de a WWF szerint önmagában nem oldja meg a folyó hosszabb távú problémáit.