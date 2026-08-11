Ijesztő felvétel: víziló kezdett el kergetni egy turistákkal teli csónakot

Megdöbbentő felvétel örökítette meg, ahogy egy víziló egy motorcsónakos turistacsoportot vesz üldözőbe a vízen.

Víziló kezdett el kergetni egy turistákkal teli csónakot. (Képünk illusztráció) Fotó: Zoraida Diaz/ZUMA PRESS/Northfoto /

Víziló kezdett el kergetni egy turistákkal teli csónakot

A videót Oznur Bell készítette Észak-Botswanában, és jól látható rajta, ahogy a hatalmas víziló átgázol a vízen, miközben a túravezető kétségbeesetten próbálja növelni a távolságot a motorcsónak és a vadállat között.

Bell, aki vasárnap készítette a videót, három gyermekével és egy barátjával táborok között utazott, amikor az állat rájuk rontott.

Ez volt az egyik legfélelmetesebb pillanat, amit valaha átéltem. Amint elkezdett utánunk rohanni, az adrenalin hihetetlen volt

- idézte fel.

Elmondta, hogy az egyik idegenvezető, aki a jármű sofőrje volt, észrevette a vízilovat, és lelassította a csónakot, hogy ne zavarja meg. Bell csupán egy közelben lévő elefántot akart levideózni, amikor vadállat üldözőbe vette őket.

Néhány pillanatra a csónakban mindenki őszintén aggódott. Látni lehetett a mosolyt az idegenvezetők arcán, nem azért, mert vicces volt a helyzet, hanem mert őszintém megkönnyebbültek.

A víziló a világ egyik legnagyobb szárazföldi állata, csak az elefántok és a fehér orrszarvúak állak előtte a sorban. Akár 3600 kilogrammot is nyomhatnak, ennek ellenére képesek agyon gyorsan mozogni a vízben és a szárazföldön, sőt akár 30 km/h sebességet is elérhetnek. Bár növényevők, köztudott, hogy agresszívek az emberekkel szemben, a becslések szerint évente 500 embert ölnek meg vízilovak - írta a Daily Mail.