Hatalmas veszteség érhette Ukrajnát, akár négymillió üveg vodka is megsemmisülhetett

Évek óta nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, a frontvonalakon túl pedig az infrastruktúrát is rendszeresen érik támadások. Most egy orosz csapásban leégett egy zaporizzsjai vodkagyár, ahol több millió palack ital semmisült meg. Szerencsére senki sem sérült meg.
Akár négymillió üveg vodka semmisülhetett meg
A gyárat négy lövedék találta el, majd legalább három órán keresztül égett. A vodka és más szeszes italok egy része teljesen megsemmisült, míg más palackok megolvadtak, ezért azokat ártalmatlanítani kell.
A Global Spirits szerint a veszteség három-négymillió palack lehet. A termékek után a vállalat már megfizette a jövedéki adót, egy palack átlagos értékét pedig körülbelül 100 hrivnyára (700 forint) becsülték.
A Hortica a holding egyik legfontosabb üzeme volt. A névadó vodka mellett többek között Morosa, Pervak, Medovaja, Psenicsnaja Szleza és Gold Ukraine márkájú italokat is gyártottak itt.
Senki sem sérült meg a zaporizzsjai támadásban
A hatalmas tűz ellenére senki sem sérült meg. A Global Spirits oroszországi vagyonát korábban államosították. A vállalat alapítóját, Jevhenyij Csernyakot egy orosz bíróság távollétében 14 év szabadságvesztésre ítélte az ukrán fegyveres erők finanszírozásának vádjával – írta meg a Meduza.