Hatalmas veszteség érhette Ukrajnát, akár négymillió üveg vodka is megsemmisülhetett

Évek óta nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, a frontvonalakon túl pedig az infrastruktúrát is rendszeresen érik támadások. Most egy orosz csapásban leégett egy zaporizzsjai vodkagyár, ahol több millió palack ital semmisült meg. Szerencsére senki sem sérült meg.

A Hortica gyára leégett, a Global Spirits szerint nem állítható helyre. Akár négymillió üveg vodka semmisült meg az orosz támadásban Zaporizzsjában. (A képen ukrán katonák egy Bohdana tüzérségi löveggel tüzelnek Toreck irányába a Donyecki területen 2025. augusztus 31-én.)

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Akár négymillió üveg vodka semmisülhetett meg

A gyárat négy lövedék találta el, majd legalább három órán keresztül égett. A vodka és más szeszes italok egy része teljesen megsemmisült, míg más palackok megolvadtak, ezért azokat ártalmatlanítani kell.

A Global Spirits szerint a veszteség három-négymillió palack lehet. A termékek után a vállalat már megfizette a jövedéki adót, egy palack átlagos értékét pedig körülbelül 100 hrivnyára (700 forint) becsülték.

A Hortica a holding egyik legfontosabb üzeme volt. A névadó vodka mellett többek között Morosa, Pervak, Medovaja, Psenicsnaja Szleza és Gold Ukraine márkájú italokat is gyártottak itt.

Senki sem sérült meg a zaporizzsjai támadásban

A hatalmas tűz ellenére senki sem sérült meg. A Global Spirits oroszországi vagyonát korábban államosították. A vállalat alapítóját, Jevhenyij Csernyakot egy orosz bíróság távollétében 14 év szabadságvesztésre ítélte az ukrán fegyveres erők finanszírozásának vádjával – írta meg a Meduza.