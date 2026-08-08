Két vonat hajtott egymás Horvátországban, többen megsérültek

Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátország északi részén, Kőrös (Krizevci) térségében, Sveti Ivan Zabno és Gradec között. A balesetben többen megsérültek, halálos áldozatról egyelőre nincs információ - közölte a horvát vasúti infrastruktúra-kezelő társaság. A baleset 10 óra 5 perckor történt. A HZ Cargo tehervonata egy mintegy húsz utast szállító személyvonattal ütközött össze.

Teher- és személyvonat ütközött Horvátországban / Fotó: Pexels / Képünk illusztráció

Teher- és személyvonat ütközött Horvátországban

A helyszínen rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak. A mentést nehezítette, hogy a szerelvények meredek, sűrű növényzettel borított területen álltak meg, ezért az utasokat fokozott óvatossággal kellett kimenteni. A munkálatokban több mint harminc tűzoltó vesz részt.

A Jutarnji List nevű horvát napilap az egészségügyi minisztériumtól származó, nem hivatalos információkra hivatkozva azt írta, hogy öten súlyosan, tízen pedig könnyebben sérültek meg. A súlyos sérültek közül hármat a zágrábi klinikai központba, egyet a Dubrava kórházba, egyet pedig a bjelovari kórházba szállítottak.

A tűzoltók a tehervonat mozdonyának biztosításán dolgoznak. A helyszíni információk szerint a szerelvény feltehetően gyúlékony anyagot is szállított, ezért a mentési és műszaki munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek.

Damir Loncaric, a HZ Infrastruktura igazgatóságának elnöke közölte: a baleset okairól egyelőre korai lenne következtetéseket levonni.

A rendőrség biztosítja a helyszínt, a baleseti helyszínelés ugyanakkor még nem kezdődött meg. A Sveti Ivan Zabno és Gradec közötti vasútvonalat lezárták - írja az MTI.