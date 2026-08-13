Kisiklott egy vonat Angliában: a felborult kocsikban ragadtak az utasok

Kisiklott egy vonat a Lewes vasútállomás közelében, Kelet-Sussexben. A mentőszolgálatokat helyi idő szerint 15:55 körül riasztották a helyszínre, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket.

A kisiklott vonat kocsijaiban rekedtek az utasok Kelet-Sussexben (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

A kisiklott vonat kocsijaiban rekedtek az utasok Kelet-Sussexben

A beszámolók szerint utasok rekedtek a felborult szerelvényekben a vonaton több mint negyvenen utaztak. Úgy tudni, a nyolckocsis szerelvény három kocsija borult fel.

A közösségi médiában megjelent helyszíni képeken az látható, amint egy nyílt pályaszakaszon az emberek az oldalukra dőlt kocsik tetején állnak. A Southern Rail vasúttársaság közölte, hogy a kisiklás Lewes és Haywards Heath között történt.

A Kelet-Sussexi Tűzoltóság és Mentőszolgálat egy közleményben megerősítette, hogy 15:55-kor kapták a riasztás, miszerint egy vonat kisiklott Lewes közelében. Jelenleg több mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik.

Egy brit közlekedési rendőrség szóvivője elmondta: „A rendőrök jelenleg a Lewes vasútállomás közelében tartózkodnak a helyszínen, miután ma délután 3:54-kor bejelentést kaptunk egy kisiklott vonatról. A mentősökkel és a tűzoltósággal együtt reagálunk a helyzetre, és amint tudunk, további információkat fogunk megosztani.”

A Southern Rail megerősítette, hogy az incidens miatt nem közlekedhetnek vonatok Lewes és Brighton, Haywards Heath, Seaford vagy Eastbourne között - írta a Metro.